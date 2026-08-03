Horóscopo de hoy para Leo del 3 agosto de 2026

Tu mundo emocional estará algo convulsionado, así que prepárate para navegar por aguas turbulentas. Comparte tu intimidad solo con quienes sepan tratarte con delicadeza. Sobre todo, elige muy bien a quién le confías tus secretos, porque la discreción será tu mejor aliada.

Horóscopo de amor para Leo Aun cuando no te digan siempre lo que tú quieres oír, deja que tu ser amado sepa tus planes y escucha lo que tiene que decir, cuando eres capaz de manejar la crítica, puedes realmente entender tu relación. Si eres soltero eres curioso y estas interesado en lo que otros tienen que decir, usa lo que te dicen para afianzarte a ti mismo.

Horóscopo de dinero para Leo En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.