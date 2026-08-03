Investigan residencia asistida en Minnesota por suministrar 18 tragos de licor a un paciente en menos de 24 horas

Las autoridades sanitarias de Minnesota concluyeron que una residencia asistida incurrió en negligencia después de que un residente con antecedentes de enfermedad mental y dependencia al alcohol recibiera 18 tragos de licor y una cerveza en un período de menos de 24 horas, antes de una cita médica programada.

La investigación fue realizada por el Departamento de Salud de Minnesota, que determinó que el establecimiento Covered Bridge Assisted Living, ubicado en Holdingford, fue responsable de negligencia en la atención del paciente.

El paciente no pudo asistir a una consulta médica tras consumir grandes cantidades de alcohol

Según el informe oficial, el residente, identificado como Don Brambrink, tenía una cita médica por telemedicina, pero no pudo asistir después de consumir una gran cantidad de alcohol mientras pescaba.

La enfermera registrada del centro declaró a los investigadores que el paciente estaba completamente inconsciente debido al consumo de bebidas alcohólicas.

El informe detalla que el residente recibió dos tragos de licor en distintos horarios durante la noche previa y la mañana de la consulta. Además, consumió una cerveza alrededor de las 5:00 a.m.

En total, según la investigación, recibió 18 tragos de licor y una cerveza antes de la cita médica.

Fue trasladado al hospital con un elevado nivel de alcohol en sangre

El médico de atención primaria recomendó que el paciente fuera trasladado a una sala de emergencias.

Posteriormente, cuando el consultorio volvió a comunicarse con la residencia para solicitar sus signos vitales, el personal informó que Brambrink había sido encontrado en el suelo y que manifestaba no sentirse bien.

El hombre fue llevado a un hospital, donde el personal médico recomendó mantenerlo en observación por riesgo de síndrome de abstinencia alcohólica.

Sin embargo, de acuerdo con el informe, el paciente rechazó permanecer hospitalizado y expresó que prefería regresar a su residencia para seguir consumiendo alcohol.

Las pruebas realizadas determinaron que tenía una concentración de alcohol en sangre de 0,23 %, casi tres veces superior al límite legal para conducir en Estados Unidos.

El residente tenía antecedentes de problemas de salud mental y dependencia al alcohol

La investigación señala que Brambrink presentaba diversos diagnósticos relacionados con salud mental, entre ellos trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y ansiedad.

También se documentó que había escuchado voces durante aproximadamente 40 años, que anteriormente se encontraba en situación de calle y que tenía antecedentes de consumo diario de alcohol y de metanfetaminas.

Según el informe, el establecimiento contaba con un “plan de alcohol” individualizado que establecía el suministro de dos tragos por hora, debido a que el residente afirmaba que el alcohol le ayudaba a sobrellevar las voces que escuchaba.

La residencia rechaza el hallazgo y presentará una apelación

La propietaria de Covered Bridge Assisted Living, Trista Barstow, defendió la actuación del centro y sostuvo que la institución atiende a personas con dependencia severa al alcohol que pocas residencias aceptan.

Barstow afirmó que supervisar el consumo de alcohol y distribuirlo durante el día representa una alternativa más segura que dejar a los residentes sin ningún control.

En un comunicado, la administradora indicó que el centro apelará la conclusión del Departamento de Salud.

Asimismo, argumentó que la legislación de Minnesota reconoce el derecho de los residentes adultos con capacidad legal para tomar decisiones personales, incluida la decisión de consumir alcohol.

No obstante, aseguró que el deber del establecimiento consiste en informar sobre los riesgos, vigilar el estado de salud de los residentes y facilitar atención médica cuando la situación lo requiera, como ocurrió cuando Brambrink fue trasladado al hospital.

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