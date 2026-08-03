Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Trump

Irán aseguró este lunes que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara esta madrugada que las conversaciones con Teherán se reanudarían hoy.

“Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz“, declaró el portavoz de la cartera, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa.

Bagaei insistió en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación, horas después de que Trump asegurara que Teherán y Washington reanudarían sus negociaciones este lunes, tras afirmar que canceló un “ataque masivo” contra Irán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.