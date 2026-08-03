Jaafar Jackson se une a Will Smith en su primer gran proyecto después del éxito de “Michael”

El sobrino del Rey del Pop, Jaafar Jackson, continúa su imparable ascenso en Hollywood. Tras cautivar a la crítica y al público con su interpretación de su tío Michael Jackson en la exitosa biografía Michael —que superó los mil millones de dólares en taquilla—, el joven actor de 30 años ya tiene asegurado su próximo gran proyecto. Se unirá a Will Smith en “Supermax”, un thriller de acción dirigido por David Gordon Green, conocido por su trabajo en la saga “Halloween”.

La noticia fue confirmada por el propio Smith a través de sus redes sociales. El lunes, el actor compartió un vídeo con un intercambio de mensajes de texto entre ambos, acompañado del mensaje: “No están preparados”.

Elogios hacia Jaafar Jackson

En la conversación, Smith no escatima en elogios hacia Jackson, escribiéndole: “Me encanta lo que haces. Eres la VERDAD”. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el personaje que interpretará Jackson, Smith lo describió como un “papel divertido”, lo que aumenta la expectación entre los seguidores de ambos artistas.

La película, titulada “Supermax”, promete ser un intenso thriller de acción. La trama sigue a un par de agentes del FBI, interpretados por Will Smith y AnnaSophia Robb, mientras investigan un asesinato aparentemente imposible que ocurre dentro de los muros impenetrables de una prisión de máxima seguridad.

La dirección de David Gordon Green, con su experiencia en el género de suspense, añade un atractivo adicional al proyecto.

El fichaje de Jackson para “Supermax” llega en un momento álgido de su carrera. Su metamorfosis en el icónico cantante en “Michael” fue elogiado, y se espera que su nombre empiece a sonar con fuerza en la próxima temporada de premios, según expertos.

La película biográfica, sin embargo, generó debate por centrarse en la vida de Jackson sin abordar las controversias que marcaron sus últimos años, finalizando con una tarjeta que reza “Su historia continúa”.

Este final abierto no es casualidad. Adam Fogelson, jefe de Lionsgate, confirmó a The Hollywood Reporter que ya se está trabajando en una posible secuela.

“Esta primera película se queda muy lejos de contar toda la historia de Michael Jackson”, explicó Fogelson.

“Hay mucha música increíble en este catálogo a la que esta parte de la historia no llega. Así que hemos dicho que hay espacio para otra película, y puedo deciros que el equipo de realización ha estado trabajando duro para estar listo para una segunda película, y cuando llegue el momento adecuado, estaremos encantados de anunciar que eso definitivamente sucederá”, dijo.

Mientras tanto, el regreso de Will Smith a la gran pantalla con “Supermax” también es un acontecimiento muy esperado. Su última película, “Bad Boys: Ride or Die”, recaudó más de $400 millones en todo el mundo, demostrando que el actor sigue siendo uno de los nombres más taquilleros de la industria.

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