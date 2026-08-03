Marina decomisa 4.4 toneladas de cocaína en el Pacífico y detiene a 16 presuntos traficantes

La Secretaría de Marina (Semar) informó este lunes el aseguramiento de aproximadamente 4.4 toneladas de presunta cocaína en distintas operaciones realizadas en aguas del Océano Pacífico, además de la detención de 16 presuntos implicados y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina en el estado de Sinaloa.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y fueron desarrolladas por elementos de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información oficial, el mayor decomiso ocurrió frente a las costas de Oaxaca, donde personal naval detectó dos embarcaciones menores que navegaban de manera considerada sospechosa durante patrullajes de vigilancia marítima.

Tras realizar una inspección, los efectivos localizaron 127 bultos y 42 tabiques con presunta cocaína, cuyo peso preliminar asciende a unas tres toneladas. En la misma operación también fueron asegurados seis motores fuera de borda y detenidas 10 personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

En una segunda intervención, desarrollada frente a las costas de Chiapas, elementos de la Marina interceptaron otras dos embarcaciones menores. Una de ellas transportaba 24 bultos con aproximadamente 1,423 kilogramos de presunta cocaína, además de más de 2,000 litros de combustible. En este operativo fueron arrestadas otras seis personas.

Como resultado de las acciones de vigilancia marítima encabezadas por @SEMAR_mx en las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y? pic.twitter.com/kfAVhR5EWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

Operativos también alcanzan Nayarit y Sinaloa

Además de los aseguramientos marítimos, la Secretaría de Marina reportó otros operativos en territorio nacional como parte de las acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

En el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, elementos navales realizaban recorridos de vigilancia cuando, según el reporte oficial, fueron atacados con disparos de arma de fuego en la comunidad de Aguamilpa.

Los efectivos respondieron a la agresión. Como resultado del enfrentamiento, un integrante de la Marina resultó herido y un presunto agresor murió en el lugar. Las autoridades también aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos. En tanto, en el poblado Península de Villamoros, en Culiacán, Sinaloa, personal naval localizó y destruyó un laboratorio clandestino donde fueron encontrados aproximadamente 300 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

Autoridades destacan impacto contra redes del narcotráfico

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que estos operativos evitaron que “millones de dosis llegaran a las calles” y aseguró que representan un golpe relevante contra la capacidad operativa y financiera de grupos delictivos. Las autoridades precisaron que el peso ministerial definitivo de la droga asegurada aún está pendiente de ser determinado mediante los peritajes correspondientes, por lo que la cifra oficial será incorporada posteriormente a las estadísticas de decomisos de la Secretaría de Marina.

Los 16 detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación. Las incautaciones ocurren en medio del reforzamiento de los operativos contra el tráfico marítimo de drogas en el Pacífico mexicano, una ruta que, de acuerdo con información oficial, concentra actualmente una parte importante del traslado de cocaína hacia Norteamérica.

Según datos del Gobierno de México, durante la presente administración la Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en alta mar, en un contexto de cooperación bilateral y de creciente presión de Estados Unidos para intensificar el combate al narcotráfico y reducir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Sigue leyendo: