Trump difunde artículo contra Sheinbaum que critica estrategia de seguridad, y ella responde: “México es amigo de todo el mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este domingo a las críticas difundidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien compartió en su red social Truth Social una columna de opinión en la que se cuestiona la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y su postura frente a la cooperación bilateral para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Durante una gira de trabajo por el estado de Oaxaca, Sheinbaum fue cuestionada sobre la publicación del mandatario estadounidense y respondió con un mensaje centrado en la defensa de la soberanía nacional y la política exterior de su administración. “Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, afirmó la mandataria mexicana al término de un acto público, al insistir en que México mantiene una relación de respeto con otras naciones, pero que las decisiones sobre su política interna corresponden exclusivamente a los mexicanos.

Trump compartió un enlace a la columna “Mexico’s Problem” (“El problema de México”), escrita por el comentarista conservador Bill O’Reilly y publicada en marzo pasado. En el texto, el analista sostiene que la corrupción gubernamental ha favorecido el crecimiento de la violencia y del narcotráfico en México, además de cuestionar que el gobierno de Sheinbaum no permita el ingreso de autoridades estadounidenses para participar en operaciones contra organizaciones criminales.

TRUMP: Posts Bill O’Reilly article titled “Mexico’s Problem” pic.twitter.com/tgBsr6EPya — Trump Truths (@trumptruthsbot) August 2, 2026

Defensa de la soberanía y de la política de seguridad

Durante su intervención en Oaxaca, la presidenta vinculó su respuesta con los principios de soberanía e independencia que, dijo, han guiado históricamente al país. “Defendemos la soberanía (…) la soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”, expresó.

La publicación compartida por Trump también sostiene que el gobierno mexicano responsabiliza a Estados Unidos por el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas, argumentos que O’Reilly considera insuficientes para explicar la violencia generada por los cárteles. El comentarista concluye su artículo con un llamado directo a la mandataria mexicana para modificar su postura frente a Washington y fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Las declaraciones se producen en un momento en que ambos gobiernos mantienen coordinación en temas como el combate al crimen organizado y el control migratorio, aunque continúan existiendo diferencias respecto a los límites de la colaboración y el respeto a la soberanía mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira con un mensaje sobre política exterior y soberanía. Tras leer el comentario del presidente Donald Trump, afirmó: "Somos amigos de todo el mundo. La valentía es la defensa de la soberanía; defendemos nuestra soberanía." ??? pic.twitter.com/62KXSot6oE — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 3, 2026

Morena respalda a la presidenta y responde a las críticas

Tras la difusión del artículo, el grupo parlamentario de Morena en el Senado emitió una carta dirigida a O’Reilly en la que defendió tanto a la presidenta como a la estrategia de seguridad del gobierno federal. Los legisladores rechazaron que la política mexicana frente al crimen organizado pueda calificarse de “complacencia” o “debilidad” y argumentaron que el narcotráfico representa un fenómeno transnacional que también se alimenta de la demanda de drogas en Estados Unidos, del tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y de las redes de lavado de dinero.

Asimismo, los senadores oficialistas reiteraron que México y Estados Unidos mantienen una relación de socios comerciales, vecinos y países soberanos, por lo que manifestaron su disposición a continuar la cooperación bilateral en materia de seguridad, siempre bajo el principio del respeto mutuo. Finalmente, advirtieron que respaldarán cualquier mecanismo de diálogo entre ambos gobiernos, pero señalaron que serán “absolutamente intransigentes” frente a cualquier postura que, a su juicio, represente una falta de respeto a la soberanía nacional.

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