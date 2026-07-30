Ejército mexicano decomisa 200 kilos de metanfetamina ocultos en carretes de mangueras

Las Fuerzas Armadas mexicanas decomisaron 200 kilos de metanfetamina, que eran transportados en un vehículo de paquetería y estaban ocultos en carretes industriales, en una carretera en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el decomiso ocurrió como parte de un operativo en la carretera, donde detuvieron al conductor del camión.

“Los agentes de seguridad implementaron operativos de inspección acompañados de recorridos de vigilancia sobre la carretera Internacional México 2, en el municipio de Caborca, donde tuvieron contacto con el conductor de un vehículo de una empresa de paquetería, al cual le realizaron una revisión de seguridad para evitar la comisión de algún ilícito”, señaló el documento.

En Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SonoraSeguridad aseguraron 200 kilos de metanfetamina ocultos al interior de carretes industriales que eran transportados en un vehículo de paquetería, y detuvieron a una persona.



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Al realizar la inspección en el área de carga del vehículo, los agentes detectaron modificaciones e irregularidades en los carretes de madera, los cuales transportaban aparentemente mangueras.

“Al revisar su interior localizaron 200 kilos de metanfetamina, mismos que fueron procesados para su aseguramiento”, explicaron las autoridades.

Debido a ello, el conductor fue detenido, y se aseguraron la droga y el vehículo, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Según estimaciones, la droga incautada representa una afectación económica para la delincuencia organizada de unos 2.8 millones de dólares.

México ha recibido presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir más activamente al narcotráfico, aunque por ello ha habido un incremento de las tensiones entre ambos gobiernos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Con información de EFE.

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