Marina incauta más de una tonelada de cocaína tras interceptar una embarcación en Chiapas

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) en funciones de Guardia Costera, decomisó una embarcación menor con cuatro motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo en aguas del Océano Pacífico, al suroeste del estado de Chiapas.

De acuerdo con un comunicdo, los detenidos transportaban 38 bultos de cocaína y 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible para poder llegar a su destino.

Dicha acción forma parte de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera, mismos que fueron asegurados en ese instante.

En Chiapas, elementos de @SEMAR_mx detuvieron a tres personas y aseguraron una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, con lo que se evitó que más de 2 millones de dosis de droga lleguen a las calles.



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El peso aproximado de la droga decomisada es de 1,140 kilogramos de cocaína, la cual fue puesta a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar a qué grupo criminal pertenecía la droga.

Este decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 14 millones de dólares, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente más de dos millones de dosis lleguen a la sociedad, según se informó en el comunicado.

En la presente administración suman cerca de 80 toneladas de cocaína incautada en la mar. Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México.

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