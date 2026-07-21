Enorme decomiso de droga en Sonora: más de 3 toneladas de metanfetaminas ocultas en alimento para ganado

Como parte de los operativos de seguridad en las carreteras del país, elementos federales detuvieron a un hombre que transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado en el estado de Sonora.

Derivado de labores de vigilancia, seguridad e inteligencia, los agentes de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

De acuerdo con la documentación de traslado, la unidad tenía como destino Tijuana, Baja California.

Con el propósito de descartar alguna conducta ilícita, los agentes realizaron una inspección al vehículo, donde localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de 3,025 kilos de droga.

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso? pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el decomiso representa millones de dosis de droga que ya no llegarán a las calles, además de que significa un fuerte golpe financiero para los grupos delictivos al impedirles obtener importantes ingresos económicos.

“Por estos hechos, al hombre, de 49 años de edad, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso”, señala un comunicado de prensa.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que las drogas lleguen a las calles y afecten la salud de la población.

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