CBP detiene a estadounidense que pretendía cruzar la frontera con 42 kilos de metanfetamina

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautaron casi 94 libras de metanfetamina que eran transportadas en un vehículo que intentaba ingresar a territorio estadounidense por la garita de San Ysidro.

El decomiso ocurrió durante una inspección de rutina, cuando oficiales detectaron irregularidades en un automóvil que cruzaba desde Tijuana hacia San Diego.

Tras una revisión más exhaustiva con apoyo de herramientas de inspección no intrusiva y un binomio canino, localizaron 71 paquetes ocultos en distintos compartimentos del vehículo.

De acuerdo con las autoridades, la droga tuvo un peso aproximado de 93.8 libras (alrededor de 42.5 kilogramos) de metanfetamina, y era transportada por un ciudadano estadounidnese.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes en Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial, mientras que tanto el vehículo como el cargamento ilícito fueron asegurados como parte de la investigación.

La CBP destacó que este tipo de decomisos forma parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de drogas en los puertos de entrada de la frontera entre México y Estados Unidos, considerados puntos estratégicos para el tráfico de narcóticos.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre la investigación, la cual permanece en curso.

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