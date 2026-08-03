Proyecto promueve la gastronomía que ofrece el South Central de Los Ángeles

Es una hermosa mañana de sábado en el South Central, Los Ángeles, y dos jóvenes locales, Marvin Valencia y Patricia Amador, hacen una parada en la esquina de la calle 28 y la Avenida Central para comprar unos tamales calientes y llenos de proteína en el puesto de Susie’s Ricos Tamales.

“Hola, ¿cómo están? ¿Qué van a llevar hoy?”, dijo Susie al saludarlos mientras preparaba dos ollas gigantes de tamales que se encontraban bajo su paraguas de colores del arcoíris.

El puesto es uno de los 16 negocios locales de la zona que Valencia y Amador, junto con su amigo Erick Solís, han incorporado a un nuevo proyecto titulado “Locals Only Passport to South Central”.



Se trata de un folleto de cupones que busca apoyar a los negocios locales afectados por las redadas de ICE y también mostrar a la comunidad todo lo que su rinconcito de Los Ángeles tiene para ofrecer. Ellos agregan que es una forma de acabar con las ideas negativas sobre una parte de Los Ángeles que, según dicen, suele olvidarse.

“South Central no siempre aparece en los medios; solo escuchamos cosas negativas, así que queremos cambiar eso. Queremos impulsar a la comunidad; queremos que el dinero circule dentro de la comunidad”, dijo Amador, de 31 años, mientras se refugiaba del sol en el puesto de Susie.

“Mucha gente cree que tiene que salir de South Central para disfrutar de comida de buena calidad, o de cualquier cosa de buena calidad, pero con este pasaporte esperamos que la gente se dé cuenta de que la calidad está justo aquí, en estos vecindarios”, agregó.

Amor por su comunidad

Tanto Amador como Valencia nunca han dudado en mostrar su amor por su comunidad a través del trabajo. Valencia, junto con su amigo Solís, ha documentado negocios locales de South Central mediante impresionantes tomas aéreas y videos cortos publicados en sus cuentas de Instagram y TikTok desde 2021.

Marvin y Patricia ordenan sus tamales. Como parte del proyecto, la promoción del puesto consiste en 12 tamales por $30 y en recibir dos productos gratis. Crédito: Janette Villafana

La dueña de Susie’s Ricos Tamales en el sur de Los Ángeles posa con sus ollas llenas de ricos tamales mexicanos. Crédito: Janette Villafana

Aunque Amador ha trabajado en estrecha colaboración con empresas como diseñadora gráfica, recientemente ha comenzado a desarrollar una aplicación llamada Vendor Maps, que destaca a los vendedores ambulantes locales de su zona y facilita encontrar al más cercano.

“Teníamos una idea similar a esta desde hace aproximadamente un año, pero nunca pasó de ser solo una idea. Luego asistimos a una de las reuniones que ella estaba organizando para su aplicación y, durante esa reunión, nos dimos cuenta de que ambos estábamos tratando de hacer lo mismo, así que decidimos trabajar juntos en ello”, relató Valencia.

“Fue una buena colaboración; no podía decir que no. Yo tenía las habilidades creativas y ellos contaban con la red de contactos para llevarla a cabo, así que sentí que era una unión natural”, apuntó Amador antes de elegir entre un tamal de carne y uno de dulce.

Los tres han colaborado con artistas locales para diseñar el pasaporte, que incluye información no solo de restaurantes y vendedores ambulantes, sino también de otros negocios locales como tiendas de patinaje, cafeterías y tiendas de ropa deportiva. El proyecto se lanzó en abril y los cupones incluidos en el folleto de edición limitada serán válidos hasta el 31 de agosto.

Incentivos para los clientes

La idea no solo era dar a conocer su comunidad, sino también ofrecer incentivos a quienes decidieran visitar los lugares que habían seleccionado. Ahí es donde entran los cupones: algunos establecimientos ofrecen un porcentaje de descuento en el pedido, mientras que otros ofrecen ofertas especiales e incluso artículos gratis.

En el puesto de Susie se puede comprar una docena de tamales por $30 dólares y recibir dos productos gratis, ya sean más tamales o una bebida.

La comerciante lleva 25 años vendiendo tamales y comentó que en el último año el negocio ha disminuido debido a las continuas redadas de ICE. Para ella y muchos otros, ser incluidos en este tipo de proyectos les brinda la oportunidad de ampliar su base de clientes.

“Es bonito que lo incluyan a uno porque ha sido difícil; las ventas han bajado mucho desde el año pasado y esto sí ayuda”, indicó Susie mientras el sol de la mañana se reflejaba en el logotipo brillante de su camiseta, proyectando un ligero destello sobre sus manos mientras preparaba los pedidos. “Solo espero que les gusten mis tamales, pero estamos aquí para servirles con gusto”.

Jovanni Ventura posa afuera de su lonchera y del restaurante familiar Barbacoa Estilo Toluca. Crédito: Janette Villafana

El pasaporte y el folleto de cupones para negocios en el sur de Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana

En camino a un segundo local para comer barbacoa de borrego, Valencia contó que gran parte de la inspiración para su trabajo provino de ver de primera mano cómo los lugares que han frecuentado desde que eran niños de repente comenzaron a cerrar o a preocuparse por mantener sus puertas abiertas debido a las redadas y al aumento de los precios, lugares como Café Calle o la Birrería Baldomero, un sitio que recuerda porque fue ahí donde probó el menudo por primera vez.

“Según las conversaciones que hemos tenido, muchos de ellos han perdido clientela, y la gente tiene más miedo que nunca de salir a comprar y caminar por las calles”, dijo. “Y la gente a menudo olvida que, para estos negocios, esto lo es todo; así es como mantienen a sus familias, por lo que dependen del apoyo de la comunidad para seguir abiertos”.

Les ayuda a los negocios a salir adelante

Para los dueños deBarbacoa Estilo Toluca, que tienen un restaurante y un food truck en South Central, el último año ha sido una prueba difícil. En una charla con el hijo de los dueños, Jovanni Ventura, dijo que formar parte del proyecto les ha ayudado a recuperar parte del tráfico de clientes que perdieron tras las redadas.

“Hubo un fin de semana en el que tuvimos que cerrar por completo porque estaban realizando redadas intensas cerca de aquí”, explicó. “Hemos pasado por dificultades. Dependemos de las ventas de cada día para pagar nuestros servicios y a nuestros empleados. Por eso, es muy importante apoyar a los negocios locales: al hacerlo, estás apoyando a más de una familia”.

El negocio de su familia lleva abierto desde hace más de 20 años y, aunque no es la primera vez que atraviesan dificultades, dijo que esta vez ha sido diferente de las anteriores. Más allá de las redadas, dijo que está cansado de la idea prejuiciosa de que South Central no tiene nada que ofrecer.

“La gente dice que South Central es un ghetto, o que no es el lugar más seguro, pero aun así hay muchos lugares hermosos por aquí; hay mucha diversidad y cultura”, afirmó. “Si realmente vienes a conocer a la comunidad, a la gente y a los negocios, descubrirás que aquí hay mucho amor y que mucha gente es muy acogedora”.

Mientras Ventura regresaba con un plato de tacos de barbacoa, Amador y Valencia comentaron que cualquiera que venga aquí con su pasaporte en la mano puede obtener un 25% de descuento en su pedido. Recomendaron pedir tacos o la barbacoa por libra, con una porción de su delicioso consomé como acompañamiento.

Ambos dijeron que, por ahora, quienes estén interesados en visitar el local pueden acceder al mapa completo en su Instagram, y quienes quieran aprovechar los incentivos de cada lugar pueden comprar un pasaporte en establecimientos como Toshi’s BBQ, Café Calle, Espressaria Café y otros. Aunque el folleto actualmente está en formato físico, dijo que esperan crear una aplicación que agilice un poco más el proceso.

“Todos estos lugares son pilares de la comunidad y no queremos que desaparezcan”, dijo Valencia. “Somos la generación que está tomando el control y busca mostrar los aspectos positivos de South Central, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Los Ángeles es más que solo Hollywood y Venice. South Central es, sin duda, el corazón de la ciudad y es importante mantenerlo vivo”.

Sigue el proyecto en las redes sociales en Locals Only Passport.