Tengo miedo de ir al dentista: 6 trucos para vencerlo en la misma consulta

Generalmente, acudir con el dentista es una de las citas que más provoca nervios y ansiedad en los pacientes. Incluso, algunos son capaces de posponer por años un tratamiento, aun sabiendo que es necesario. ¿Por qué?

Tiene una explicación muy clara: el simple miedo a sentir dolor y, algo clave también, es que al estar acostados y con la boca abierta, la persona se siente más expuesta o vulnerable.

El Instituto CareQuest for Oral Health explica que el temor al dentista suele convertirse en un círculo vicioso: el miedo lleva a retrasar las visitas, los problemas dentales empeoran, los tratamientos se vuelven más invasivos y esa experiencia refuerza la ansiedad para futuras consultas.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que las comunidades hispanas enfrentan mayores dificultades para acceder a la atención odontológica, debido a factores como el idioma, el costo, la falta de seguro médico y la desconfianza en el sistema de salud.

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6 trucos para vencer el miedo en plena consulta con un dentista

La Asociación Dental Americana (ADA) recomienda varias medidas sencillas que pueden aplicarse desde la misma consulta para disminuir el miedo y rechazo al proceso.

1. Habla con el dentista

Informar desde el principio que sientes ansiedad permite que el profesional adapte el tratamiento y explique cada paso con mayor detalle.

2. Empieza con citas sencillas

Una revisión o una limpieza dental pueden ayudarte a recuperar la confianza antes de realizar procedimientos más complejos.

3. Ve acompañado

Contar con un familiar o amigo puede brindar tranquilidad y apoyo emocional antes y después de la consulta.

4. Practica técnicas de relajación

Respirar profundamente, escuchar música con auriculares o aplicar ejercicios de atención plena puede reducir la tensión durante el tratamiento.

5. Acuerda una señal para hacer una pausa

Levantar la mano cuando necesites descansar ayuda a mantener la sensación de control, uno de los factores que más disminuyen la ansiedad.

6. Consulta sobre la sedación consciente

Para quienes experimentan un miedo intenso, la ADA explica que esta opción utiliza medicamentos para disminuir la ansiedad mientras el paciente permanece consciente y puede responder a las indicaciones del odontólogo.

Los propios dentistas destacan que comprender el origen de la ansiedad, modificar los pensamientos negativos y exponerse de manera gradual a las consultas permite romper el ciclo del miedo. Dar el primer paso, aunque sea para una revisión breve, puede marcar la diferencia para proteger la salud bucal a largo plazo.

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