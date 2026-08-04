3 Funciones del Samsung Galaxy Watch que que lo convierten en mucho más que un reloj inteligente

Los relojes inteligentes de gama alta se han convertido en pequeñas computadoras que cargamos en la muñeca, y los Samsung Galaxy Watch son un ejemplo perfecto de esto. Cuando un dispositivo trae tantísimas funciones metidas en una pantalla tan chiquita, es totalmente normal que muchas de ellas terminen escondidas en algún menú que nunca abrimos. La mayoría de la gente usa su Galaxy Watch para ver la hora, contar pasos y recibir notificaciones, y listo, ahí se queda la relación.

Pero si rascas un poco más debajo de la superficie, te vas a encontrar con herramientas pensadas para tu seguridad, tu salud y tu día a día que muchos usuarios ni siquiera saben que existen. Acá te contamos tres de las más útiles para que dejes de subestimar lo que tenés en la muñeca.

1. Detección de caídas y contactos de emergencia, tu red de seguridad invisible

Esta es probablemente la función más infravalorada de todo el ecosistema Galaxy Watch. Gracias al acelerómetro que trae integrado, el reloj puede detectar automáticamente si sufriste una caída fuerte y, si no respondes en unos segundos, activa una llamada de emergencia.

Lo mejor de todo es que también podés configurar contactos de emergencia para que reciban una notificación con tu ubicación en tiempo real apenas ocurra el incidente. Para activarla, hay que meterse en la app Samsung Wearable, tocar en “Avanzado” y buscar el apartado de “Emergencias”. Ahí se habilita la detección de caídas y se agregan las personas que quieras avisar.

Puede sonar como algo pensado solo para personas mayores, pero la verdad es que cualquiera puede sufrir un accidente inesperado, ya sea andando en bici, corriendo o simplemente en la calle. Tener esta red de seguridad activada no cuesta nada y puede marcar una diferencia enorme en un momento crítico.

2. Usa tu reloj como control remoto de la cámara

Si sos de los que se cansan de correr para llegar a la foto grupal antes de que se dispare el temporizador, esta función te va a cambiar la vida. Los Galaxy Watch permiten controlar la cámara del teléfono de forma remota, funcionando prácticamente como un disparador inalámbrico.

Basta con abrir la app de cámara en el reloj mientras el teléfono y el smartwatch están conectados, y desde ahí podés ver una vista previa, ajustar el encuadre y disparar la foto sin tocar el celular. Es ideal para fotos grupales, autorretratos con trípode o cualquier situación en la que necesites distancia entre vos y la cámara.

De paso, aprovechamos para recomendarte otro cambio interesante relacionado con la interacción por voz. Muchos usuarios no saben que pueden reemplazar a Bixby por Google Assistant en el reloj, lo que suele traducirse en respuestas más rápidas y precisas cuando le pedís algo a viva voz. Pequeños ajustes como estos terminan haciendo que el reloj se sienta mucho más útil en el uso diario.

3. Las métricas de salud que van mucho más allá de contar pasos

Acá es donde los Galaxy Watch más recientes realmente se separan del resto. Más allá del monitoreo básico de frecuencia cardíaca, Samsung metió funciones de salud bastante sofisticadas que casi nadie explota al máximo.

Una de ellas es el Índice de Antioxidantes, una herramienta que en solo cinco segundos mide los carotenoides presentes en tu piel y te da una puntuación del 1 al 100 relacionada con tu envejecimiento saludable. Otra es la Puntuación de Energía, que analiza cómo hábitos como el alcohol o los snacks nocturnos impactan tu vitalidad diaria.

También está la Guía para irse a dormir (Bedtime Guidance), que registra la calidad del sueño, la frecuencia cardíaca y el nivel de estrés para ayudarte a mejorar tus rutinas nocturnas. Y si sos de los que entrena seguido, la función de Carga Vascular mide el estrés en tu sistema vascular mientras dormís, dándote pistas valiosas sobre tu recuperación.

Todas estas funciones viven dentro de Samsung Health, así que si nunca abriste esa app a fondo, ahí tenés tarea pendiente. La idea no es obsesionarte con cada número, sino usar esos datos como una guía para entender mejor tu cuerpo.

Al final del día, un Galaxy Watch bien aprovechado puede ser mucho más que un accesorio bonito para complementar tu teléfono. Estas tres funciones son solo una muestra de todo lo que se esconde dentro del menú de ajustes, así que la próxima vez que tengas cinco minutos libres, metete a explorar la app de tu reloj. Seguro te vas a sorprender con lo que encuentres.

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