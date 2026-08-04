El poderoso mensaje de Georgina Rodríguez que cuestiona los estándares de belleza

Georgina Rodríguez, socialité y esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, desestimó las críticas de sus detractores y sentó una postura firme ante los ataques por su físico con un mensaje en el que reflexionó sobre el amor propio.

Sin miedo al qué dirán, la estrella de las redes sociales se pronunció sobre la reciente ola de ataques de los que ha sido blanco a raíz de unas fotografías en las que se le ve disfrutar de un día en yate junto a su familia.

Al respecto, Georgina Rodríguez confesó haberse sentido triste porque, una vez más, su físico se mantiene en el centro de las conversaciones.

Sin embargo, decidió tomar esta situación como una oportunidad para hablar sobre un tema muy importante para ella: el amor propio.

Georgina comenzó su mensaje diciendo: “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres”.

El valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos" Georgina Rodríguez – Socialité

En este sentido, afirmó que “si hay algo que deseo enseñarles, junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre, es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”.

Sobre este reciente episodio de ‘hate’, Georgina Rodríguez compartió las palabras de aliento que su esposo, el futbolista Cristiano Ronaldo le brindó: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”, indicó.

En su escrito, la famosa aseguró que lejos de buscar ser la mujer perfecta, se preocupa por ser la mejor versión de sí misma: “¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona”, continuó.

Para finalizar, Georgina Rodríguez reiteró que no hay crítica que derrumbe su seguridad: “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones”.

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