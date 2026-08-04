Embajador Ronald Johnson aplaudió el decomiso de 4 toneladas de cocaína por parte de la Marina mexicana

Las autoridades mexicanas continúan dando golpes importantes contra el crimen organizado mediante la captura de líderes criminales y el decomiso de grandes cantidades de droga.

Así ocurrió recientemente en las costas de Chiapas y Oaxaca, donde personal de la Marina interceptó tres embarcaciones que, en conjunto, transportaban 4 toneladas de cocaína.

Este hecho no pasó desapercibido por el gobierno de Estados Unidos y, mediante el embajador Ronald Johnson, destacaron las labores que efectúa el gobierno mexicano para combatir el narcotráfico.

“Otro duro golpe contra los cárteles. Más de cuatro toneladas de cocaína aseguradas, 13 delincuentes detenidos y tres embarcaciones interceptadas por @SEMAR_mx frente a las costas de Chiapas y Oaxaca”, destacó el diplomático a través de las redes sociales.

Otro duro golpe contra los cárteles. Más de cuatro toneladas de cocaína aseguradas, 13 delincuentes detenidos y tres embarcaciones interceptadas por @SEMAR_mx frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. Estas acciones están desarticulando a las organizaciones criminales y evitando? https://t.co/U2kF5w1bgy pic.twitter.com/MFz2Y6DioB — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 3, 2026

“Estas acciones están desarticulando a las organizaciones criminales y evitando que millones de dosis lleguen a nuestras comunidades. Bajo el liderazgo de @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein, nuestra cooperación sigue dando resultados. #JuntosLogramosMás”, añadió Johnson.

Junto con su mensaje el embajador estadounidense compartió una serie de imágenes en la que se aprecian las labores de intercepción, así como un video que previamente fue compartido por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

De acuerdo con las autoridades, este decomiso en el Pacifico Sur es reconocido como uno de los más relevantes del año, tanto por la magnitud de la droga incautada como por el impacto en las rutas de tráfico que operan en esa zona.

Según datos del Gobierno de México, durante la presente administración la Marina ha incautado más de 80 toneladas de cocaína en alta mar, en un contexto de cooperación bilateral y de creciente presión de Estados Unidos para intensificar el combate al narcotráfico y reducir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

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