Francesca Hong, aspirante a gobernadora de Wisconsin, promueve cancelar el Día de Acción de Gracias

Francesca Hong, representante demócrata y aspirante a gobernadora de Wisconsin, insiste en promover la cancelación del Día de Acción de Gracias

Desde 2021, la chef de profesión ha sostenido su planteamiento de que, en Estados Unidos, debería dejar de celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre como se ha venido haciendo de manera oficial desde 1789, pues eso representa una apología del colonialismo.

“Cancelen el Día de Acción de Gracias. Deberíamos haberlo hecho en 1621. Si hace falta una pandemia mundial para que nos demos cuenta de que debemos dejar de celebrar el colonialismo y el evento de supercontagio original que mató a los pueblos indígenas y a las mujeres, que así sea”, escribió hace cinco años en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter.

Durante su aparición en el programa “The Source”, el cual transmite la cadena de televisión CNN, la demócrata de 37 años fue cuestionada si todavía era partidaria de ponerle fin a una fecha tan importante para los estadounidenses y sin dudarlo refrendó su posición al respecto.

“Es una época increíblemente dolorosa para muchas personas de nuestras comunidades. Por eso quería asegurarme de que la gente entendiera que existen múltiples puntos de vista, pero que estos pueden evolucionar”, expresó.

Wisconsin is ready for a new kind of politics that puts regular people first. That's why we're laser-focused on our plan to create permanent affordability for working families. We're going to raise the minimum wage, tax the rich to lower property taxes and fully fund our public? pic.twitter.com/wingmDcj5h — Francesca Hong For Governor (@FrancescaHongWI) August 5, 2026

Sobre su intención de estar haciendo campaña para disputar la candidatura demócrata a gobernadora de Wisconsin, Francesca Hong señaló que, haber estado a cargo de un restaurant le permitió ser parte de muchas conversaciones con estadounidenses de todo tipo y con necesidades variadas, lo cual es una ventaja, pues ya conoce muchas de las necesidades que prevalecen en su estado natal.

“Siempre he pensado que mi experiencia en el sector de la hostelería y el haber sido propietario de un restaurante durante siete u ocho años, al reunir a la gente alrededor de la mesa para compartir conversaciones y construir comunidad, siempre es algo bueno… Creo que mi experiencia como chef me ayudará a ser una mejor gobernadora, capaz de reunir a más gente en torno a la mesa”, subrayó.

Durante las primarias demócratas a efectuarse el 11 de agosto, Hong pondrá a prueba su capacidad para conectar con los ciudadanos y mediante ella tratar de imponerse a sus compañeros de partido Kelda Roys, Joel Brennan y David Crowley.

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