Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 4 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Saturno y la Luna te darán la fuerza para convertir tus proyectos en realidad. Comenzarás una etapa decisiva, en la que las elecciones que hagas tendrán efectos duraderos. Tu compromiso, carácter y estilo te convertirán en un referente. Acepta los desafíos y asume responsabilidades.

04/20 – 05/20

Llegó el momento de despedirte de lo que ya no acompaña tu crecimiento. Cierra ciclos, suelta experiencias y situaciones que frenan tus propósitos. Al liberarte de esas cargas recuperarás energía. Fortalece tu interior, templa el espíritu y prepárate para la nueva etapa que está por comenzar.

05/21 – 06/20

Estarás rodeado de un grupo y, para interactuar de forma productiva, tendrás que buscar puntos en común. Si trabajas con otras personas, considera las necesidades e intereses del conjunto. Construye un proyecto sólido teniendo siempre presente el contexto y los objetivos compartidos.

06/21 – 07/20

Se vienen momentos de grandes avances. En el campo profesional te destacarás por tu capacidad organizativa y tu habilidad para liderar. Si te postulas para un empleo, haz hincapié en tu trayectoria, los logros alcanzados y la experiencia adquirida en puestos anteriores.

07/21 – 08/21

Una persona de sabiduría y experiencia te brindará la guía que necesitas en esta etapa de desafíos. Tendrás la oportunidad de crecer y prosperar en una región lejana. Con esfuerzo y perseverancia podrás construir la vida que deseas y transitar el camino que verdaderamente has elegido.

08/22 – 09/22

Atraviesas un momento de cambio profundo en el que deberás tomar una determinación importante. Lo que hoy parece un sacrificio mañana será una gran liberación. Es tiempo de despertar al guerrero espartano que habita en ti y afrontar cualquier desafío con fortaleza.

09/23 – 10/22

Los asuntos amorosos tomarán un rumbo más definido. Si tu relación estaba en la cuerda floja, finalmente concluirá; si, en cambio, existen intenciones de avanzar, el compromiso se afianzará. Si continúas soltero será por elección, porque no faltará una propuesta seria y contundente.

10/23 – 11/22

Llegó el momento de organizarte mejor en el trabajo y optimizar tu tiempo. Establece prioridades y deja de lado todo lo que no sea esencial. Si ordenas tus tareas con método y disciplina, aumentarás tu eficacia y lograrás resultados más sólidos en tu actividad diaria.

11/23 – 12/20

Las circunstancias te exigirán un mayor grado de responsabilidad en los asuntos del corazón. La clave estará en olvidarte del qué dirán y hacerte cargo de lo que sientes. Un amor que parecía transitorio terminará consolidándose y adquirirá un compromiso a largo plazo.

12/21 – 01/19

Llegó el tiempo de asumir un rol más activo en las cuestiones familiares y ejercer tu autoridad. Se darán las circunstancias propicias para cortar de cuajo las malas hierbas y dedicarte a construir un hogar más sólido. Afiánzate y actúa con determinación en tu ámbito privado.

01/20 – 02/18

A través de la comunicación encontrarás la orientación que estás necesitando. Es un tiempo propicio para revisar algunos puntos de vista y reconsiderar ideas que quizá no tienen un sustento real. No te cierres a escuchar una crítica constructiva, porque te ayudará a crecer y avanzar.

02/19 – 03/20

En las cuestiones relacionadas con la economía tendrás una mirada de largo plazo. Se presentará la oportunidad de generar una nueva fuente de ingresos y mejorar considerablemente tu poder adquisitivo. Recuerda que cada decisión financiera contribuirá a construir las bases de tu futuro.