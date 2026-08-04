Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 4 de agosto de 2026
No bajes la guardia porque este día podría ponerte varias pruebas enfrente y dependerá de ti si las conviertes en oportunidades o en nuevos tropiezos. Traes una energía muy movida y eso puede hacer que andes distraído o queriendo hacer veinte cosas al mismo tiempo. Cuidado con accidentes pequeños, golpes, caídas, cortadas o descuidos al manejar, sobre todo si traes la cabeza llena de preocupaciones. No pasa por asustarte, sino por recordarte que la prisa nunca ha sido buena consejera y menos cuando andas pensando en todo menos en el presente. Si vas a salir de viaje o tienes pensado mover mercancía, dinero o documentos importantes, revisa todo dos veces para evitar corajes innecesarios.
Ya estuvo bueno de seguir creyendo que las cosas llegarán solitas. Los sueños no se cumplen nomás por desearlos, hay que levantarse, mover el esqueleto y ensuciarse las manos. Traes semanas pensando en un cambio de trabajo, en pedir un aumento, en emprender algo o en aprender una habilidad nueva, pero sigues esperando “el momento perfecto”. Déjame decirte una cosa: ese momento no existe. Si sigues posponiendo tus planes, alguien más tomará la oportunidad que era para ti. Este mes comienza a abrirte puertas que hace tiempo parecían cerradas, pero tendrás que demostrar que de verdad estás listo para dar el siguiente paso.
Se aproxima una compra importante que llevas tiempo pensando. Puede tratarse de un vehículo, un aparato para tu casa, herramientas para trabajar o incluso algo relacionado con un proyecto personal. Antes de sacar la cartera nomás porque sí, compara precios y no te dejes apantallar por ofertas milagrosas. Habrá quien quiera venderte espejitos pensando que te convencerán con pura labia. Tú eres inteligente, pero cuando algo te emociona se te olvida preguntar lo más importante. Compra con la cabeza, no con la emoción.
También vienen visitas inesperadas. Alguien tocará tu puerta o aparecerá en tu vida cuando menos lo esperes. Esa persona traerá noticias que moverán varias piezas de tu presente. No todas las visitas llegan para quedarse; algunas llegan únicamente para enseñarte algo o para recordarte quién sí estuvo cuando más lo necesitabas y quién nomás apareció cuando ya olía a éxito.
En cuestiones de amistades llegó la hora de abrir bien los ojos. Hay personas que has ayudado una y otra vez, les prestaste tiempo, dinero, consejos, contactos y hasta defendiste cuando nadie daba un peso por ellas. ¿Y cómo te pagan? Hablando a tus espaldas, minimizando tus logros o esperando el primer tropiezo para sentirse mejor consigo mismas. Ya deja de cargar gente que no piensa caminar contigo. No eres casa de beneficencia ni terapeuta gratuito. El que quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con hechos, porque de palabras bonitas ya estás hasta la coronilla.
Aprende también a poner límites. Muchas veces dices que sí por no quedar mal y terminas resolviendo problemas que ni siquiera son tuyos. Después andas cansado, de malas y sintiendo que nadie valora lo que haces. La realidad es que tú mismo has enseñado a los demás que siempre estarás disponible. Empieza a decir “no” cuando sea necesario. No es egoísmo, es amor propio.
En el amor se mueve una energía interesante. Si tienes pareja, procura hablar claro antes de hacer películas en tu cabeza. Hay malentendidos que pueden resolverse con una conversación de diez minutos y no con tres días de caras largas. Si estás soltero, alguien comenzará a mirarte diferente. No será un flechazo inmediato, sino una conexión que crecerá poco a poco. No quieras correr antes de aprender a caminar; las relaciones que nacen despacio suelen durar mucho más.
En la economía llegarán oportunidades que hace unos meses parecían imposibles. Un proyecto, una recomendación o una persona con influencia podría abrirte una puerta importante. No tengas miedo de cobrar lo que vale tu trabajo. Ya basta de regalar tu talento por miedo a perder clientes o quedar mal. El que aprecia la calidad paga lo justo y hasta de buena gana.
Tu mayor reto será cambiar la manera en que enfrentas la vida. Has aprendido muchas lecciones a base de golpes y decepciones, pero de nada sirve tanto aprendizaje si sigues reaccionando igual que antes. Deja de engancharte con personas que disfrutan provocarte y empieza a invertir tu energía en quienes realmente celebran tus triunfos. Recuerda que no todos los aplausos son sinceros y no todas las críticas buscan hacerte crecer. Escucha a quien te quiere bien, ignora a quien vive amargado y sigue caminando con la frente en alto, porque lo mejor de tu año apenas comienza.
VIRGO – 4 de agosto de 2026
No permitas que los problemas ajenos te hagan perder el enfoque de lo verdaderamente importante. En este martes se moverán muchas energías a tu alrededor y comenzarás a darte cuenta de que no todas las personas que te sonríen desean verte triunfar. Hay quienes aparentan preocuparse por ti, pero en realidad disfrutan cuando las cosas no te salen como esperabas. No les des el gusto de verte caer. La mejor manera de responderles será con resultados, no con pleitos ni explicaciones. Recuerda que el árbol que da frutos siempre será el que más piedras reciba.
En la familia podrían presentarse algunas preocupaciones debido a la salud de un ser querido. No te angusties antes de tiempo porque todo indica que será un malestar pasajero y con los cuidados necesarios esa persona saldrá adelante sin mayores complicaciones. Tu apoyo y tus palabras serán muy importantes en estos días, pues alguien cercano necesitará más ánimo que medicina. Aprovecha también para recordarles a quienes amas lo importantes que son para ti; muchas veces das por hecho que lo saben y se te olvida demostrarlo.
Un chisme relacionado con una amistad llegará hasta tus oídos y te dejará pensando si realmente conocías a esa persona como creías. Antes de sacar conclusiones o tomar partido escucha todas las versiones, porque podrías terminar peleándote con quien menos culpa tiene. No todo lo que llega a tus oídos merece convertirse en verdad. Hay gente que vive inventando historias porque no soporta ver la tranquilidad de los demás. Tú mantente al margen y evita convertirte en parte del problema.
También existe una alta posibilidad de que una amistad cercana anuncie un embarazo o una noticia muy importante relacionada con la llegada de un nuevo integrante a su familia. Esa noticia traerá alegría y hará que recuerdes que la vida siempre encuentra maneras de sorprender cuando menos se espera. Si eres tú quien ha estado buscando convertirse en padre o madre, las energías comienzan a acomodarse favorablemente, aunque todavía será importante actuar con paciencia y no desesperarte.
En cuestiones económicas se abren puertas bastante interesantes. Una amistad o persona conocida podría proponerte un negocio, una inversión o un proyecto que al principio parecerá pequeño, pero con el paso del tiempo podría convertirse en una excelente fuente de ingresos. No rechaces oportunidades únicamente porque no se ven espectaculares desde el principio. Los grandes proyectos muchas veces nacen de ideas sencillas. Analiza todo con calma, revisa números, pregunta lo necesario y, si ves que todo está claro, atrévete a dar el paso. Tu capacidad para organizar y administrar será la clave para que el dinero comience a rendirte mucho más.
Eso sí, abre muy bien los ojos porque hay dos personas que no soportan verte avanzar. Una de ellas aparenta ser cordial cuando está frente a ti, pero en cuanto te das la vuelta comienza a sembrar dudas y comentarios negativos sobre tu persona. La otra simplemente espera que cometas un error para aprovecharse de la situación. No significa que vivas desconfiando de todo mundo, pero sí que aprendas a cuidar lo que cuentas y a quién se lo cuentas. No todos merecen conocer tus planes ni tus próximos movimientos.
En el amor llegó el momento de dejar de vivir mirando por el retrovisor. Esa persona que tanto ocupó tus pensamientos ya forma parte de una etapa que terminó. Seguir idealizando lo que pudo haber sido solo te está quitando la oportunidad de disfrutar lo que hoy la vida quiere poner frente a ti. Ya fue. A la fregada el pasado y que siga el que tenga ganas de construir contigo. No cargues recuerdos que únicamente ocupan espacio donde podrían crecer nuevas ilusiones.
Si tienes pareja, cuídala más que nunca. En los próximos días aparecerá alguien que despertará tu curiosidad y hará que te sientas halagado por la atención que recibes. Esa persona vive lejos de donde estás o pertenece a otra ciudad y poco a poco comenzará a buscar cualquier pretexto para acercarse. El problema no será la tentación, sino lo que decidas hacer con ella. No te metas en camisa de once varas por un momento de emoción. Si tu relación vale la pena, no arriesgues años de confianza por alguien que quizá solo llegue a revolver las aguas y después desaparezca.
Si estás soltero, la historia cambia completamente. Esa persona que vive lejos podría representar una oportunidad interesante para conocer nuevas formas de amar y salir de la rutina. Solo no confundas emoción con amor verdadero. Date tiempo para conocer, preguntar y observar antes de entregar el corazón. No todo lo que brilla termina siendo oro.
En lo personal estás entrando en una etapa donde comenzarás a confiar mucho más en tus decisiones. Durante mucho tiempo dudaste de ti, permitiste que otros eligieran por ti y hasta llegaste a pensar que no eras suficiente. Eso se acabó. La vida te está enseñando que tus mayores victorias siempre llegaron cuando escuchaste tu intuición y no las opiniones de quienes jamás han construido nada. Camina con seguridad, deja de pedir permiso para ser feliz y recuerda que quien de verdad quiere verte crecer jamás intentará apagar la luz con la que naciste.
LIBRA – 4 DE AGOSTO DE 2026
Si en estos días has sentido un nudo en la garganta o de repente te agarra la nostalgia sin previo aviso, no te espantes. Hay recuerdos que regresan no para hacerte sufrir, sino para recordarte todo lo que has crecido desde aquella etapa que jurabas nunca ibas a superar. Es posible que pienses mucho en una persona que ya no forma parte de tu vida, ya sea porque la relación terminó o porque la vida tomó caminos distintos. En lugar de preguntarte qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes, agradece lo bueno que vivieron, quédate con las enseñanzas y sigue caminando. No puedes construir un futuro bonito mientras sigas cargando maletas llenas de recuerdos que ya cumplieron su ciclo.
La vida comenzará a moverte el tapete de una manera muy positiva. Se acercan cambios importantes que te obligarán a salir de tu zona de confort, conocer personas nuevas y abrirte a experiencias que hace apenas unos meses ni siquiera imaginabas. Llegarán amistades que compartirán tus mismas metas y poco a poco irás dejando atrás a quienes solamente aparecían cuando necesitaban algo de ti. Entenderás que la calidad siempre será mejor que la cantidad y que un verdadero amigo vale más que cien conocidos.
En cuestiones laborales se aproxima una oportunidad bastante interesante. Puede tratarse de un cambio de puesto, un aumento de ingresos, un nuevo empleo o incluso la posibilidad de comenzar un negocio que llevaba tiempo rondando por tu cabeza. No tengas miedo de aceptar nuevos retos. Muchas veces dudas demasiado de tus capacidades cuando en realidad tienes talento de sobra. Lo único que necesitas es creer un poquito más en ti y dejar de pedir aprobación para cada paso que das.
También se marca un movimiento importante en el dinero. Después de algunas semanas donde sentías que el dinero nomás llegaba para irse, poco a poco comenzarás a recuperar estabilidad. Eso sí, no gastes antes de recibir. Evita compras impulsivas únicamente por querer impresionar a los demás. Tu tranquilidad vale mucho más que aparentar una vida que no necesitas demostrarle a nadie.
En el amor las cartas comienzan a acomodarse diferente. Si tienes pareja, procura hablar con sinceridad sobre lo que sientes y lo que esperas de la relación. Hay cosas que has guardado por evitar discusiones, pero el silencio también termina haciendo daño. Una conversación honesta podría fortalecer mucho el vínculo entre ustedes. Si estás soltero o soltera, existe una gran posibilidad de vivir una aventura inesperada o incluso un amor de una noche que despertará emociones que creías dormidas. Disfruta el momento, pero no confundas emoción con compromiso. Hay personas que llegan únicamente para enseñarte algo y después continúan su camino.
Muchísimo cuidado con tu manera de expresarte, especialmente cuando estés molesto. En estos días podrías decir algo sin pensar y terminar lastimando a una persona que realmente te quiere. No todo lo que piensas necesita salir de tu boca. Aprende a respirar antes de reaccionar, porque una indiscreción o un comentario fuera de lugar podría ocasionar problemas familiares o entre amistades que después costará trabajo arreglar. A veces el peor enemigo no es quien habla de ti, sino la lengua cuando se adelanta al pensamiento.
Las traiciones del pasado todavía dejaron algunas heridas abiertas, aunque quieras aparentar que ya todo quedó olvidado. Has construido una coraza para evitar volver a sufrir, pero también esa misma barrera ha impedido que personas buenas puedan acercarse a ti. No castigues a quien apenas llega por errores que cometieron otros. Cada persona merece la oportunidad de demostrar quién es por sus propios actos. Si sigues comparando todo con el pasado, terminarás perdiéndote historias que podrían cambiar tu vida para bien.
Si fuiste tú quien decidió terminar una relación, deja de sentir culpa por elegir tu paz. Y si fue la otra persona quien te mandó a la fregada, entiende que ningún rechazo define el valor que tienes. A veces la vida quita personas para hacer espacio a otras mucho mejores. No insistas en abrir puertas que Dios ya cerró con doble llave.
En los próximos días descubrirás el verdadero significado de la amistad y del amor sincero. Alguien aparecerá cuando menos lo esperes para demostrarte que todavía existen personas capaces de querer sin interés, apoyar sin envidia y celebrar tus logros sin competir contigo. Ahí entenderás que todo lo vivido valió la pena porque te preparó para recibir algo mucho más grande. Confía en el proceso, deja de mirar hacia atrás y abre bien los ojos, porque las mejores oportunidades de este año todavía están por llegar.
ESCORPIÓN – 4 DE AGOSTO DE 2026
Prepárate porque este día comenzará a mover varias piezas importantes de tu vida y no precisamente de la manera en que lo tenías planeado. Habrá situaciones que pondrán a prueba tu paciencia, tu inteligencia y la forma en que reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Lo importante será que no pierdas la cabeza por problemas temporales. Recuerda que ninguna tormenta dura para siempre y que muchas veces los cambios más incómodos terminan siendo los que más beneficios dejan con el paso del tiempo.
En cuestiones económicas será mejor que pongas orden desde ahora porque se aproximan gastos que no tenías contemplados. Puede tratarse de una reparación en la casa, el automóvil, pagos atrasados, compromisos familiares o algún asunto relacionado con documentos. No es momento para andar comprando cosas por impulso ni para querer aparentar un nivel de vida que únicamente terminaría vaciando tu cartera. Si administras bien tu dinero, lograrás salir adelante sin necesidad de pedir prestado ni andar tronándote los dedos a final de mes. Incluso podrías encontrar una forma diferente de generar ingresos si te atreves a desarrollar ese talento que llevas tiempo dejando guardado.
Ya basta de permitir que otras personas decidan por ti. Durante mucho tiempo has dejado que familiares, amistades o incluso tu pareja influyan demasiado en las decisiones importantes de tu vida. Escucharlos está bien, pero vivir haciendo lo que los demás esperan de ti solamente te ha llevado a sentirte frustrado. Llegó la hora de confiar más en tu intuición y hacer lo que realmente te haga feliz. Quien de verdad te quiere respetará tus decisiones aunque no siempre esté de acuerdo con ellas.
Mucho cuidado con las provocaciones. Habrá personas que intentarán hacerte enojar para verte reaccionar y después hacerse las víctimas. No caigas en ese juego. Hay gente que disfruta sembrando problemas porque su propia vida está tan vacía que necesita alimentarse del drama ajeno. Tú demuestra madurez. No respondas mensajes impulsivos, no contestes comentarios llenos de veneno y mucho menos permitas que un coraje momentáneo eche a perder algo que te ha costado años construir. A veces el mayor acto de inteligencia consiste en retirarse a tiempo.
En el trabajo llegarán días bastante pesados. Las responsabilidades aumentarán, habrá pendientes que resolver y sentirás que todo mundo quiere algo de ti al mismo tiempo. No te desesperes. Organiza tus actividades y evita querer resolverlo todo en un solo día. Tu capacidad para mantener la calma será lo que marque la diferencia entre terminar agotado o salir adelante con buenos resultados. No descartes la posibilidad de recibir una propuesta interesante o una responsabilidad nueva que, aunque al principio parezca complicada, terminará abriéndote puertas importantes para tu crecimiento profesional.
La familia también demandará más de tu atención. Un asunto relacionado con un ser querido podría preocuparte durante algunos días, pero al final encontrarás la manera de resolverlo. No cargues tú solo con problemas que corresponden a otras personas. Aprende a apoyar sin convertirte en el salvador de todo el mundo. A veces ayudar también significa permitir que cada quien aprenda de sus propios errores.
En el amor vienen momentos muy importantes. Si tienes pareja, deja de asumir que ya la conoces completamente. Todavía existen muchas cualidades, sueños y sentimientos que esa persona no ha tenido oportunidad de mostrarte. Date el tiempo de escucharla más, salir de la rutina y volver a compartir momentos que fortalezcan la relación. Si últimamente la notas distante, fría o poco cariñosa, no pienses inmediatamente que dejó de quererte. Es muy probable que ambos hayan caído en la monotonía y eso esté apagando poco a poco la chispa. Sorprende, innova, propón planes diferentes y vuelve a conquistar como el primer día. El amor también necesita mantenimiento.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse poco a poco. No llegará haciendo promesas espectaculares, sino demostrando interés con pequeños detalles. No quieras correr. Disfruta el proceso de conocer antes de entregar el corazón. Ya aprendiste que las relaciones construidas sobre la emoción del momento suelen durar muy poco.
Pon especial atención a tu salud. Dolores en la espalda, molestias musculares, problemas digestivos o inflamación en el estómago podrían aparecer como consecuencia del estrés que has venido acumulando. Tu cuerpo lleva tiempo avisándote que necesita descanso y tú has decidido ignorarlo. Baja un poco el ritmo, duerme mejor, toma más agua y procura alimentarte con mayor orden. No dejes para mañana lo que tu salud necesita hoy, porque después podrías arrepentirte.
También vienen cambios importantes que impactarán tu círculo de amistades. Descubrirás quién permanece contigo por cariño y quién únicamente estaba mientras le convenía. No te pongas triste por las personas que se alejen. Hay ciclos que terminan porque ya cumplieron su propósito. Lo verdaderamente valioso será el espacio que dejarán libre para que lleguen personas mucho más leales, sinceras y compatibles con la nueva etapa que estás comenzando. Tu destino está cambiando, y con él también cambiarán las personas que caminarán a tu lado.
PISCIS – 4 DE AGOSTO DE 2026
Deja de sentirte invencible cuando las cosas te salen bien, porque la vida tiene una manera muy peculiar de recordarnos que nadie está por encima de nadie. En los próximos días enfrentarás una situación que pondrá a prueba tu carácter, tu humildad y la forma en que has venido manejando ciertos asuntos personales. No será un castigo, será una lección que necesitabas para abrir los ojos y entender que todavía hay mucho por aprender. A veces te adelantas a sacar conclusiones, tomas decisiones sin medir consecuencias o das por hecho que siempre tienes la razón. Esta etapa llegará para enseñarte que escuchar también es una forma de crecer.
Durante este martes sentirás una necesidad enorme de sacar todo lo que has guardado durante semanas. Ya te cansaste de quedarte callado mientras otras personas hablaban de ti, te juzgaban o intentaban aprovecharse de tu buena voluntad. Andarás con la lengua más filosa que navaja nueva y no tendrás paciencia para soportar hipocresías. Eso sí, antes de soltar verdades como si no hubiera mañana, piensa si realmente vale la pena gastar tu energía en personas que ni siquiera aportan algo positivo a tu vida. No toda batalla merece ser peleada. Hay ocasiones donde el silencio duele mucho más que cualquier discusión.
Has aprendido a convertirte en un enemigo peligroso cuando alguien juega contigo. Tú no reaccionas de inmediato; observas, esperas el momento indicado y después das el golpe donde más duele. Esa estrategia te ha servido para defenderte, pero también puede terminar llenándote de rencor si no sabes cuándo cerrar un ciclo. No permitas que el deseo de cobrar cuentas pendientes te robe la tranquilidad. La mejor venganza siempre será demostrar que pudiste salir adelante sin necesidad de rebajarte al nivel de quienes intentaron dañarte.
Ya es momento de quitarte la venda de los ojos. Hay personas que han tenido más de una oportunidad contigo y aun así siguen fallándote. Si alguien ya te engañó dos veces, ya te mintió, te utilizó o solamente apareció cuando necesitó un favor, ¿qué estás esperando para entender que no va a cambiar? No confundas bondad con ingenuidad. Ser buena persona no significa permitir que cualquiera venga a verte la cara. Aprende a poner límites y deja de regalar confianza a quien nunca ha sabido cuidarla.
En el terreno laboral vienen decisiones importantes. Existe la posibilidad de asumir un nuevo compromiso, cambiar de puesto, iniciar un proyecto o recibir una propuesta que al principio parecerá muy atractiva. No respondas por emoción. Analiza cada detalle, pregunta lo necesario y revisa todo antes de comprometerte. Hay oportunidades que parecen oro, pero terminan siendo una carga. También ocurre al revés: algunas comienzan pequeñas y con el tiempo se convierten en el mejor negocio de tu vida. La paciencia será tu mejor aliada.
En el dinero las cosas comenzarán a estabilizarse poco a poco. Si dejas de gastar en caprichos y administras mejor tus ingresos, antes de lo que imaginas podrás darte ese gusto que llevas tiempo posponiendo. No prestes dinero que sabes perfectamente que no te van a devolver. Hay personas muy buenas para pedir ayuda, pero pésimas para cumplir cuando llega el momento de pagar.
En el amor el destino te pide calma. Hay un compromiso importante acercándose, pero todavía no es momento de correr. Si tienes pareja, deja que la relación madure a su ritmo. No presiones situaciones ni quieras resolver en una semana lo que necesita meses para fortalecerse. Si estás soltero, alguien comenzará a llamar tu atención y las cosas podrían avanzar más rápido de lo esperado, pero no confundas emoción con destino. Date el tiempo suficiente para conocer a esa persona antes de entregar el corazón. Ya aprendiste que las historias que empiezan demasiado rápido también pueden terminar igual de rápido.
Tu intuición estará más despierta que nunca. Si algo no te da buena espina, hazle caso a esa corazonada. Más de una vez la vida te ha demostrado que cuando ignoras tu sexto sentido terminas arrepintiéndote. Escucha menos las opiniones de quienes jamás han vivido lo que tú y presta más atención a lo que sientes por dentro.
Esta nueva etapa también te ayudará a descubrir quién realmente celebra tus triunfos y quién solamente permanece cerca mientras obtiene algún beneficio. Habrá despedidas necesarias, pero también llegarán personas con mejores intenciones, capaces de sumar paz en lugar de problemas. No temas soltar lo que ya terminó. A veces perder ciertas compañías es la única manera de encontrarte contigo mismo y comenzar a construir la vida que realmente mereces. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy, así que deja de mirar hacia atrás y empieza a caminar con la seguridad de quien por fin entendió cuánto vale.
ACUARIO – 4 DE AGOSTO DE 2026
Ya deja de vivir esperando que las personas reaccionen como tú lo harías, porque esa ha sido una de las principales razones de tus decepciones. Has entregado tiempo, cariño, apoyo y hasta oportunidades a gente que al final terminó demostrando que no estaba hecha del mismo material que tú. Este 4 de agosto marca el inicio de una etapa en la que aprenderás a depender mucho más de ti mismo y mucho menos de las promesas de los demás. No significa que te vuelvas frío o desconfiado, significa que por fin entenderás que tu tranquilidad no puede depender de la voluntad ajena.
Es momento de reencontrarte contigo. Durante las últimas semanas has cargado problemas que ni siquiera te corresponden y has querido resolver la vida de todo mundo mientras la tuya permanece en pausa. Haz un alto, respira y pregúntate qué es lo que realmente quieres para los próximos meses. Cuando comienzas a escucharte de verdad, descubres que muchas decisiones que has tomado fueron para darle gusto a otros y no porque nacieran de tu corazón. Ya no vivas buscando aprobación. La única persona que debe sentirse orgullosa de tus pasos eres tú.
Muchísimo cuidado con una persona que comenzará a acercarse con una sonrisa muy bonita y palabras bastante convincentes. No todo el que llega con buenas intenciones aparentes viene a sumar. Alguien podría intentar aprovecharse de tu confianza, involucrarte en chismes, negocios poco claros o situaciones que terminarían complicándote la existencia. No compartas información personal ni hables de tus planes con cualquiera. Observa primero cómo actúan antes de abrirles completamente la puerta de tu vida.
La vida también te pondrá una prueba importante que, aunque en el momento parezca injusta, terminará convirtiéndose en una de las mejores lecciones del año. Habrá un golpe de realidad que te obligará a salir de tu zona de confort y cambiar la manera en que enfrentas ciertos problemas. No le saques la vuelta. Las experiencias difíciles son las que más fortalecen el carácter y te preparan para oportunidades mucho más grandes. Recuerda que el fracaso no está en equivocarte, sino en negarte a aprender.
Una noticia relacionada con una persona importante llegará antes de lo que imaginas. Puede tratarse de alguien con quien hace tiempo no tenías contacto o de una persona que marcó una etapa importante en tu vida. También familiares que viven lejos volverán a comunicarse y eso podría dar pie a reuniones, celebraciones o incluso planes que habían quedado pendientes desde hace mucho tiempo. Aprovecha esos acercamientos para fortalecer los lazos familiares; nunca sabes cuándo una conversación sencilla puede cambiar muchas cosas.
Pon mucha atención a tus pertenencias. Hay riesgo de extraviar dinero, documentos importantes, tarjetas o incluso el teléfono celular por un simple descuido. No es momento para andar dejando todo donde sea ni confiar demasiado en lugares o personas que apenas conoces. Más vale prevenir que pasar varios días resolviendo problemas que pudieron evitarse con un poco de cuidado.
En cuestiones laborales llegan excelentes noticias. Si has sentido que tu esfuerzo no estaba siendo reconocido, la situación comenzará a cambiar. Se abre la posibilidad de recibir una propuesta diferente, mejorar tus ingresos o asumir responsabilidades que, aunque impliquen más trabajo, también traerán una recompensa económica mucho más atractiva. No tengas miedo de demostrar de lo que eres capaz. Tu talento ha permanecido escondido demasiado tiempo porque muchas veces eres tú mismo quien se pone límites antes de intentarlo.
En el dinero será importante administrar con inteligencia. No caigas en compras impulsivas únicamente porque traes unos pesos extra en la bolsa. Si organizas bien tus gastos, podrías comenzar a ahorrar para ese proyecto que tanto has querido realizar. También es buen momento para aprender algo nuevo que más adelante pueda convertirse en otra fuente de ingresos.
El amor traerá movimientos interesantes. Si tienes pareja, procura salir de la rutina antes de que el aburrimiento haga de las suyas. Un cambio de ambiente, una conversación sincera o un detalle inesperado podría renovar por completo la relación. Si estás soltero o soltera, una persona logrará sacarte de tu zona de confort y despertará sentimientos que no esperabas experimentar tan pronto. No te precipites. Disfruta el proceso de conocer sin querer ponerle nombre a todo desde el primer día.
Un cambio de imagen también te vendría de maravilla. No se trata únicamente de verte mejor, sino de sentirte diferente. Cortarte el cabello, renovar tu ropa o modificar pequeños detalles en tu apariencia hará que recuperes confianza y proyectes una seguridad que atraerá nuevas oportunidades tanto en lo personal como en lo profesional.
Este día entenderás que los cambios que tanto temías eran justamente los que necesitabas para comenzar una etapa mucho más estable y feliz. Deja de aferrarte a personas, trabajos o situaciones que ya cumplieron su propósito. La vida tiene preparado algo mucho más grande para ti, pero primero tendrás que hacer espacio para recibirlo. Camina con decisión, escucha tu intuición y recuerda que quien aprende a confiar en sí mismo deja de depender de la aprobación de los demás para ser verdaderamente feliz.
CAPRICORNIO – 4 DE AGOSTO DE 2026
Ya estuvo bueno de andar abriendo puertas que tú mismo cerraste porque sabías perfectamente que detrás de ellas no había nada bueno para ti. La vida te está dando la oportunidad de comenzar una etapa mucho más tranquila, pero dependerá de ti no volver a caer en los mismos errores que tanto trabajo te costó superar. Si en el pasado alguien te rompió la confianza, te utilizó o solamente apareció cuando le convenía, no le des una segunda oportunidad nomás porque ahora llegó con cara de arrepentido. La gente cambia cuando quiere, no cuando se queda sola. Aprende a distinguir entre quien realmente busca reparar el daño y quien solamente regresa porque nadie más le abrió la puerta.
Se aproximan días bastante positivos. Poco a poco comenzarás a sentir que las cosas vuelven a acomodarse a tu favor y llegarán noticias que te devolverán el entusiasmo por proyectos que habías dejado olvidados. Incluso se marcan viajes importantes antes de que termine el año. Algunos serán por placer y otros por cuestiones laborales o familiares, pero todos traerán experiencias que ampliarán tu panorama y te ayudarán a tomar mejores decisiones para el futuro. No rechaces invitaciones por miedo al cambio; muchas oportunidades llegarán precisamente cuando salgas de la rutina.
Eso sí, el pasado volverá a tocar tu puerta disfrazado de nostalgia. Una persona con la que viviste una historia intensa reaparecerá intentando convencerte de que ahora sí todo será diferente. No te confundas. Esa persona no trae nada nuevo que ofrecerte. Lo único que busca es volver a satisfacer sus propias necesidades y, cuando lo consiga, existe una gran posibilidad de que repita exactamente el mismo patrón de antes. No confundas costumbre con amor ni soledad con destino. Si ya te mandaron a la fregada una vez, no seas tú quien vuelva a poner el corazón en la bandeja para que lo vuelvan a pisotear.
En el amor, si tienes pareja, presta mucha atención a la rutina. Últimamente ambos han permitido que las obligaciones, el trabajo y el cansancio ocupen el lugar que antes tenían las risas, las salidas y los detalles. No esperes a que la relación se enfríe para querer salvarla. Sorprende, propón planes diferentes, vuelvan a platicar como cuando apenas se estaban conquistando. El amor no se acaba de un día para otro; se va desgastando poco a poco cuando dejamos de alimentarlo.
Si estás soltero o soltera, vivirás momentos de mucha atracción y podrían presentarse amores pasajeros o encuentros intensos. Disfruta lo que llegue, pero no entregues el corazón a la primera sonrisa bonita. Tú ya aprendiste que la química no siempre significa compatibilidad. Date tiempo para conocer antes de imaginar una historia completa con alguien que apenas acaba de llegar.
En lo económico las cartas son bastante favorables. Hay grandes posibilidades de comenzar a materializar ese cambio de casa, la compra de un vehículo o algún proyecto que llevas tiempo planeando. No será cuestión de suerte, sino del esfuerzo que has realizado durante meses. Ponte más firme, deja de minimizar tus capacidades y trabaja con disciplina. Estás mucho más cerca de lograr tus metas de lo que imaginas. Lo único que puede frenarte eres tú mismo cuando permites que el miedo o la flojera te hagan posponer decisiones importantes.
No hagas caso a las personas que constantemente intentan desanimarte diciéndote que tus planes son imposibles. Muchas veces quienes más critican son quienes jamás se atrevieron a perseguir sus propios sueños. No permitas que las frustraciones ajenas se conviertan en tus límites. Tú naciste para construir, crecer y demostrarte que eres capaz de mucho más de lo que otros creen.
También será importante cuidar tus gastos. Aunque las finanzas mejorarán, eso no significa que puedas despilfarrar el dinero en cosas innecesarias. Organízate mejor, elimina compras impulsivas y comienza a pensar en inversiones que realmente aporten algo a tu patrimonio. El dinero bien administrado siempre trabaja a tu favor. En la familia habrá momentos de unión que te recordarán lo importante que es disfrutar a quienes todavía están contigo. Aprovecha cualquier oportunidad para convivir, porque esas reuniones serán las que más fuerza te darán cuando enfrentes momentos complicados.
Este martes marca el inicio de una etapa donde dejarás de conformarte con lo mínimo. Ya no aceptarás migajas en el amor, falsas promesas en el trabajo ni amistades por compromiso. Entenderás que mereces relaciones sinceras, oportunidades reales y una vida mucho más grande de la que alguna vez imaginaste. Camina con la frente en alto, confía en tu talento y deja que sean tus resultados quienes hablen por ti. Lo mejor todavía está por escribirse.
SAGITARIO – 4 DE AGOSTO DE 2026
La suerte comenzará a caminar de tu lado, pero no confundas buena fortuna con confiarte demasiado. Se abre una racha bastante positiva en cuestiones económicas y de oportunidades, así que si traes ganas de probar suerte en un juego de azar, comprar un cachito de lotería, participar en una rifa o intentar algo diferente, hazlo con medida y sin poner en riesgo tu estabilidad. La energía favorece los golpes de suerte, pero recuerda que el verdadero premio llegará gracias a las decisiones inteligentes que tomes y no únicamente por obra del destino.
Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a recoger lo que has sembrado durante los últimos meses. Todo ese esfuerzo que muchas veces sentiste que nadie valoraba empezará a dar resultados. Llegarán oportunidades que hace tiempo parecían imposibles y dependerá de ti aprovecharlas o dejarlas pasar por miedo. Ya no te minimices. Has demostrado una y otra vez que cuando te propones algo eres capaz de mover cielo, mar y tierra hasta conseguirlo. Lo único que te hace falta es creer un poquito más en tu capacidad.
Ponte las pilas y deja de aplazar tus metas. Has perdido demasiado tiempo esperando el momento perfecto para iniciar proyectos, cambiar de trabajo, emprender un negocio o hacer ese cambio importante que llevas años posponiendo. El momento perfecto nunca llegará. Si sigues esperando que todo esté acomodado, alguien más terminará ocupando el lugar que pudo haber sido para ti. Atrévete. La vida recompensa a quienes se arriesgan con inteligencia.
En el amor vienen oportunidades de sobra. Más de una persona comenzará a mostrar interés en ti y eso elevará mucho tu autoestima. El problema es que últimamente te has vuelto demasiado exigente y, aunque está bien saber lo que quieres, también corres el riesgo de rechazar personas valiosas por fijarte únicamente en detalles superficiales. Aprende a mirar más allá de una cara bonita. Hay corazones extraordinarios escondidos detrás de personas que quizá al principio no llamen tanto tu atención.
Si tienes pareja, será importante que cuiden la comunicación. No permitas que el orgullo se convierta en el tercer integrante de la relación. Hablen, rían, salgan de la rutina y recuerden por qué decidieron caminar juntos. A veces el amor no necesita grandes regalos; necesita tiempo, atención y ganas de seguir construyendo.
Bájale dos rayitas a tu carácter porque andarás con la mecha muy corta. Cualquier comentario fuera de lugar podría hacerte explotar y terminar diciendo cosas que después lamentarás. Respira antes de contestar y evita engancharte con personas que viven buscando provocar conflictos. No les regales tu paz. Hay batallas que se ganan simplemente ignorando a quien quería verte perder el control.
También llegó el momento de desprenderte de todo aquello que ya cumplió su ciclo. Personas, recuerdos, hábitos o situaciones que durante mucho tiempo únicamente te han robado energía. No puedes seguir cargando mochilas llenas de piedras mientras intentas avanzar. Lo que ya dolió demasiado también merece descansar. Suelta sin culpa. Lo que sea para ti encontrará la manera de quedarse.
Un amor del pasado volverá a hacerse presente. Puede buscarte con mensajes, llamadas, redes sociales o incluso aparecer de manera inesperada. Vendrá con palabras bonitas y promesas que ya escuchaste alguna vez. La diferencia es que hoy ya no eres la misma persona de antes. Has aprendido a valorarte y difícilmente volverás a caer en el mismo juego. Como buena Teresa Chávez cuando hace falta, lo mandarás bien lejos y, si es posible, hasta en moto para que llegue más rápido. No porque guardes rencor, sino porque ya entendiste que hay puertas que es mejor dejar cerradas para siempre.
En cuestiones familiares se acercan momentos muy especiales. Familiares que viven lejos regresarán para visitarlos o volverán a ponerse en contacto después de mucho tiempo. Serán días de reuniones, pláticas, recuerdos y muchas risas que fortalecerán los lazos entre ustedes. Aprovecha esas oportunidades porque el tiempo pasa más rápido de lo que uno imagina y después llegan los arrepentimientos por no haber convivido lo suficiente.
En el trabajo también habrá movimientos favorables. Si mantienes la disciplina y evitas distraerte con problemas ajenos, podrías recibir un reconocimiento, una responsabilidad nueva o incluso una propuesta que mejore considerablemente tus ingresos. No dejes que la flojera ni el conformismo se metan en tu camino. Tú naciste para crecer, no para conformarte.
Este martes será ideal para hacer limpieza en todos los sentidos: en tu casa, en tus pensamientos, en tus relaciones y hasta en tus emociones. Lo que ya no aporte paz, estabilidad o felicidad, simplemente déjalo ir. La vida te está preparando para una etapa donde el protagonista serás tú y no los problemas de los demás. Confía en tu intuición, abraza los cambios y recuerda que las mejores historias comienzan justamente cuando decides dejar atrás aquello que ya no suma a tu felicidad.
ARIES – 4 DE AGOSTO DE 2026
Ya bájale dos rayitas a esos cambios de humor porque traes a medio mundo adivinando con qué versión de ti se van a topar. Hay días en que amaneces de buenas, haces reír hasta al más amargado y contagias tu energía a todos; pero también hay momentos en que cualquier detalle te prende como cerillo y terminas haciendo un problema donde ni siquiera lo había. No puedes seguir justificando tu carácter diciendo que así eres. Madurar también significa aprender a controlar lo que sientes antes de que tus emociones terminen controlándote a ti. Una palabra dicha con coraje puede destruir en segundos una relación que tardó años en construirse.
También será importante que pongas un alto a los celos. Ya deja de imaginar historias que solo existen en tu cabeza. Si tienes pareja, recuerda que la confianza se construye todos los días y no se fortalece revisando celulares, haciendo interrogatorios o enojándote porque saludó a alguien. Los celos excesivos no son una muestra de amor, sino de inseguridad, y si no trabajas en ello terminarás alejando justamente a las personas que más quieres conservar cerca de ti. Lo mismo aplica para las amistades. No quieras controlar a nadie ni sentir que las personas te pertenecen. Cada quien tiene derecho a vivir su vida sin estar dando explicaciones a cada rato.
Tu cuerpo también comenzará a pasarte factura por el cansancio acumulado. Dolores en cuello, hombros, espalda o tensión muscular aparecerán como consecuencia del estrés que has venido cargando desde hace semanas. No todo se arregla con una pastilla. Descansa mejor, duerme tus horas y deja de querer resolver todos los problemas en un solo día. Has estado acumulando pendientes porque pasas demasiado tiempo distrayéndote con el celular, las redes sociales o dejando todo para después. Menos Facebook, menos estar viendo la vida ajena y más ponerte a terminar lo que tienes pendiente. Créeme que cuando empieces a cerrar asuntos atrasados sentirás cómo hasta el cuerpo se te desinflama.
Hay algo que debes aceptar de una buena vez: siempre terminas tropezando con la misma piedra porque te empeñas en regresar a lugares donde ya fuiste infeliz. Eres experto en volver a darle entrada a personas que ya demostraron quiénes son. Después te preguntas por qué vuelves a salir lastimado. Pues porque insistes en querer revivir historias que ya estaban enterradas. Ya deja de comer lo que un día tú mismo vomitaste. El pasado ya cumplió su función y seguir cargándolo solo te impide disfrutar las oportunidades que hoy tiene la vida para ofrecerte.
En el trabajo vienen cambios interesantes. Podrían asignarte nuevas responsabilidades, surgir una oportunidad para ganar más dinero o presentarse un proyecto que te saque de la rutina. No le tengas miedo a los retos. Tú funcionas mejor cuando te ponen metas altas. Eso sí, deja la flojera de lado y organiza mejor tus tiempos porque el éxito no llega por casualidad. Si aprovechas este periodo podrías cerrar el año con mucha más estabilidad económica de la que imaginabas.
En el dinero será importante actuar con inteligencia. No gastes por impulso ni quieras demostrar un nivel de vida que no necesitas aparentar. Se aproxima un gasto importante relacionado con tu hogar, un vehículo o un asunto familiar, así que más vale comenzar a guardar un poco desde ahora. Administrarte mejor será la diferencia entre vivir tranquilo o andar tronándote los dedos después.
En el amor, si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar interés en ti de una manera muy discreta. No cierres la puerta por miedo a volver a sufrir. Cada persona merece la oportunidad de demostrar quién es. Eso sí, tampoco idealices a nadie desde el primer mensaje. Ve paso a paso y deja que las acciones hablen más que las promesas.
Si tienes pareja, procura dedicar más tiempo de calidad. No todo debe girar alrededor del trabajo o las preocupaciones. Un detalle sencillo, una salida inesperada o una conversación sincera pueden fortalecer muchísimo la relación. No permitas que la rutina termine apagando lo que tanto trabajo les costó construir.
Muchísimo cuidado con los chismes. Últimamente has estado creyendo demasiado en comentarios de personas que ni siquiera conocen toda la historia. Tu imaginación comienza a trabajar horas extras y terminas armando películas completas sin tener una sola prueba. Deja de desgastarte inventando escenarios que probablemente nunca ocurrirán. Enfócate en resolver tus propios asuntos antes de querer opinar sobre la vida de los demás.
Este martes será perfecto para hacer una limpieza emocional. Suelta resentimientos, deja de cargar culpas que ya no te corresponden y comienza a vivir el presente con más intensidad. La vida tiene preparadas oportunidades muy buenas para ti, pero primero necesitas dejar de mirar por el retrovisor. Lo mejor no está detrás de ti, está justo enfrente esperando a que tengas el valor de avanzar sin miedo.
TAURO – 4 DE AGOSTO DE 2026
Deja de querer resolverle la vida a todo el mundo cuando ni siquiera te han pedido ayuda. Tienes un corazón enorme y muchas veces actúas con la mejor intención, pero hay personas que solo saben acercarse cuando necesitan que les saques las castañas del fuego. Recuerda que cada quien debe hacerse responsable de sus propios problemas. No cargues culpas ajenas ni te metas en situaciones que no te corresponden, porque cuando las cosas salgan mal, muy pocos tendrán el valor de defenderte. Aprende a distinguir entre ayudar por cariño y dejar que se aprovechen de tu buena voluntad.
Estás entrando en una etapa donde comenzarás a ver la vida con otros ojos. Más de una vez te sorprenderás recordando errores del pasado y, en lugar de sentir vergüenza, terminarás soltando una carcajada. Lo que antes te quitaba el sueño hoy será simplemente una anécdota más. Eso significa que has madurado. Has aprendido que ninguna caída fue en vano y que incluso las personas que más daño te hicieron terminaron enseñándote a poner límites y a valorarte mucho más.
La mitad de esta semana traerá movimiento, aventuras y momentos que romperán con la rutina. Recibirás una invitación para salir, convivir o hacer algo diferente. No pongas pretextos ni te encierres en casa. Necesitas despejar la mente, cambiar de ambiente y recordar que la vida también se disfruta. Últimamente te has enfocado demasiado en responsabilidades y has olvidado darte permiso de pasarla bien. Sal, ríe, conoce gente y deja que las buenas energías vuelvan a rodearte.
Eso sí, cuida mucho tu boca. Últimamente has caído en el error de opinar sobre la vida de otras personas sin conocer toda la historia. Evita hablar mal de amistades, familiares o compañeros de trabajo. Lo que hagan o dejen de hacer es asunto de ellos. Antes de señalar defectos ajenos, échale un vistazo a los tuyos, porque nadie es perfecto y todos tenemos áreas que mejorar. Un comentario fuera de lugar podría regresar a tus oídos mucho más grande y terminar provocando un conflicto innecesario.
No vuelvas a regalar segundas oportunidades a quien ya demostró que no sabe valorar la primera. Hay personas que regresan con un discurso muy bonito, prometiendo que ahora sí cambiaron, pero en el fondo siguen siendo exactamente las mismas. Si decides volver a abrirles la puerta, después no andes lamentándote cuando repitan la historia. Quien realmente aprende de sus errores lo demuestra con hechos, no con promesas. Tú ya no estás para perder tiempo con gente que solo aparece cuando necesita algo.
En cuestiones laborales vienen buenas noticias. Hay posibilidades de recibir un reconocimiento, mejorar tus ingresos o encontrar una oportunidad que te permitirá crecer profesionalmente. No tengas miedo de aceptar nuevos retos. Muchas veces eres tú quien se pone límites pensando que todavía no está preparado, cuando en realidad tienes la experiencia y la capacidad suficientes para salir adelante. Confía más en tu talento y deja de compararte con personas que llevan caminos completamente distintos al tuyo.
En el dinero será importante actuar con inteligencia. Se acercan gastos relacionados con el hogar o asuntos personales, pero también llegará una entrada extra que te ayudará a respirar con mayor tranquilidad. Administra bien cada peso y evita compras impulsivas. No todo lo que se te antoja lo necesitas. Si comienzas a ahorrar desde ahora, antes de que termine el año podrás darte ese gusto que llevas tanto tiempo esperando.
Hay algo que también debes trabajar con urgencia: aprender a escuchar. Muchas veces interrumpes a las personas antes de que terminen de hablar porque estás convencido de que ya sabes lo que van a decir. Ese hábito puede meterte en problemas tanto en el trabajo como en la familia o la pareja. Escuchar también es una muestra de respeto. No siempre tienes la razón y aceptar otros puntos de vista no te hace menos inteligente; al contrario, demuestra madurez.
Si tienes pareja, no permitas que terceras personas opinen o se metan en asuntos que únicamente les corresponden a ustedes dos. Hay gente que disfruta sembrando dudas donde antes había tranquilidad. No les des entrada. Habla directamente con quien comparte tu vida y no permitas que comentarios externos destruyan una relación que ha costado tanto construir.
Si estás soltero o soltera, este fin de semana promete ser muy interesante. Una salida, una reunión o una cena podría convertirse en el escenario perfecto para conocer a alguien que llamará mucho tu atención. No llegues con prejuicios ni comparando a esa persona con amores pasados. Cada historia merece comenzar desde cero.
Y ya que andamos en eso, deja de castigarte por esos kilitos de más o por creer que no luces como quisieras. Si te invitan a salir, ve. Si se arma la cena, disfrútala. Si hay oportunidad de bailar, hazlo. La vida no se celebra cuando todo está perfecto; se celebra porque estás aquí, respirando, con la oportunidad de escribir un capítulo nuevo. Disfruta, sonríe y recuerda que el mejor momento para ser feliz siempre será el presente.
GÉMINIS – 4 DE AGOSTO DE 2026
Ya bájale dos rayitas a los corajes porque últimamente cualquier cosita te prende como cerillo y terminas haciendo tormentas donde apenas había una llovizna. La vida es demasiado corta para vivir peleando con medio mundo o cargando en el corazón situaciones que ya ni siquiera tienen solución. Quien quiera caminar contigo que lo haga de buena gana, y quien no, mándalo con todo y maletas a la fregada. No naciste para andar rogando cariño, atención ni respeto. A estas alturas ya deberías saber que quien de verdad te quiere encuentra la manera de quedarse, mientras que quien solo te utiliza siempre tendrá un pretexto para irse.
Este martes tu intuición estará más despierta que nunca. Hazle caso a ese instinto perruno que pocas veces se equivoca. Si algo te dice que una persona no es de fiar, aunque se vea muy amable o llegue con palabras bonitas, mejor mantén tu distancia. También ocurrirá lo contrario: si una oportunidad laboral, económica o sentimental te hace sentir tranquilidad desde el primer momento, atrévete a tomarla. No todo en la vida se resuelve pensando demasiado; algunas decisiones se toman escuchando lo que el corazón y la experiencia ya aprendieron.
En cuestiones económicas llegan buenas noticias. Entrará un dinero que te ayudará a respirar con más calma, pero no vayas a cometer el mismo error de siempre creyendo que ya eres millonario. Lo primero será ponerte al corriente con deudas, pagos atrasados o compromisos pendientes. Ya deja la maña de sacar fiado pensando que después verás cómo le haces. Si continúas acumulando cuentas podrías enfrentarte a problemas bastante incómodos más adelante, incluso relacionados con asuntos legales o cobranzas que te quitarían la tranquilidad. Organiza tus gastos y aprende a vivir dentro de tus posibilidades.
También es momento de sacar tu lado más fuerte. No te estoy diciendo que cambies tu esencia ni que te vuelvas una mala persona, pero sí que aprendas a ser más firme. Hay gente que sigue aprovechándose de tu nobleza porque sabe que tarde o temprano terminarás cediendo. Ponte más perra cuando sea necesario, aprende a decir “no” sin sentir culpa y deja de querer quedar bien con todo el mundo. El respeto comienza cuando tú mismo pones límites.
Serán días de mucha reflexión. Te darás cuenta de que has cargado preocupaciones, culpas y personas que desde hace mucho tiempo dejaron de aportar algo positivo a tu vida. No tengas miedo de soltar. A veces perder ciertas compañías es la mejor manera de recuperar la paz. Este proceso no será fácil, pero cuando mires hacia atrás entenderás que era exactamente lo que necesitabas para avanzar.
En el trabajo se abren posibilidades bastante interesantes. Si has tenido en mente emprender un negocio, vender algún producto o comenzar un proyecto propio, las energías empiezan a favorecerte. No significa que todo se hará solo; tendrás que poner disciplina, constancia y muchas ganas. Pero esta vez las condiciones serán mucho mejores que en intentos anteriores. Deja de contarle tus planes a todo mundo. Hay personas que no soportan verte crecer y, aunque no puedan impedir tu éxito, sí pueden llenarte de dudas con sus comentarios negativos. Trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
Recibirás noticias relacionadas con un embarazo de alguien cercano o de una persona que aprecias mucho. Esa noticia traerá alegría y también te hará reflexionar sobre los nuevos ciclos que comienzan para quienes te rodean. Aprovecha esa energía para iniciar tú también cambios importantes en tu propia vida.
En el amor mantén los ojos bien abiertos. Hay alguien que podría llegar hablándote de amor desde la primera salida, prometiéndote el cielo, la luna y hasta las estrellas. No te aceleres. Quien realmente quiere construir algo contigo no tiene necesidad de correr ni de llenar tus oídos de promesas. Observa más las acciones que las palabras. Si tienes pareja, fortalezcan la confianza y eviten que terceras personas se metan en la relación. Los comentarios ajenos solamente tendrán poder si ustedes se los permiten.
Y hablando de cuidar, también échale un ojo a tu salud. Últimamente los antojos te están ganando la batalla y esas agarraderas ya comenzaron a hacer fiesta por todos lados. Bájale un poquito a los dulces, refrescos y botanitas porque después andarás renegando cuando la ropa ya no cierre igual. No necesitas hacer dietas imposibles; con caminar más, mover el cuerpo, ir al gimnasio o hasta echarte unas buenas clases de zumba comenzarás a sentirte mucho mejor. Tu cuerpo te va a agradecer que lo cuides desde ahora.
Este 4 de agosto marca el inicio de una etapa donde aprenderás que el éxito no depende de la suerte, sino de las decisiones que tomas todos los días. Cree más en ti, deja de cargar personas que no te valoran y recuerda que las mejores oportunidades llegan cuando trabajas en silencio y permites que tus resultados hablen mucho más fuerte que cualquier palabra.
CÁNCER – 4 DE AGOSTO DE 2026
Prepárate porque un secreto que llevaba tiempo escondido saldrá a la luz y moverá varias piezas en tu vida o en la de alguien muy cercano a ti. Al principio sentirás que el mundo se te viene encima o pensarás que las críticas no van a terminar nunca, pero la realidad será muy distinta. Tarde o temprano todo termina saliendo a flote y, aunque en el momento parezca incómodo, también será una oportunidad para cerrar ciclos, dejar de cargar culpas y vivir con mayor tranquilidad. No le tengas miedo a la verdad. Quienes de verdad te conocen seguirán a tu lado, y quienes se alejen jamás estuvieron contigo por las razones correctas.
No gastes energía intentando dar explicaciones a personas que ni siquiera tienen derecho a pedirlas. Últimamente te preocupas demasiado por lo que la gente piensa de ti y eso solamente te roba paz. Hay personas que ya decidieron hablar aunque les demuestres lo contrario, así que deja de querer convencer a quien disfruta inventando historias. Aprende a mantener el hocico bien fruncido cuando sea necesario. No todo merece una respuesta y no todo comentario necesita convertirse en discusión. El silencio, muchas veces, es la mejor manera de dejar en evidencia a quienes viven del chisme.
En cuestiones económicas será necesario apretarte un poquito el cinturón. Se aproxima una etapa donde el dinero parecerá rendir menos y podrían presentarse gastos inesperados relacionados con la casa, la familia o pagos que habías estado dejando para después. No es momento de comprar por impulso ni de querer impresionar a nadie. Si administras bien lo que tienes, saldrás adelante sin mayores complicaciones. Recuerda que la diferencia entre quien siempre batalla y quien logra avanzar no está en cuánto gana, sino en cómo administra cada peso.
Deja de gastar en cosas que realmente no necesitas. Antes de sacar la cartera pregúntate si eso que vas a comprar te servirá dentro de un mes o solamente te dará gusto unos minutos. Tu estabilidad económica dependerá mucho de las decisiones que tomes durante estos días. Si logras controlar esos antojos de compras innecesarias, antes de lo que imaginas comenzarás a recuperarte y hasta podrás ahorrar para algún proyecto importante.
Muchísimo cuidado con dos personas que viven cerca de ti o frecuentan tu entorno. Han estado hablando de tu vida como si fueran dueños de ella y no precisamente para decir cosas buenas. Que eso no te quite el sueño. La gente que vive pendiente de los demás normalmente lo hace porque su propia vida está vacía. Tú sigue caminando con la frente en alto y deja que hablen. Al final, quien realmente te conoce sabe perfectamente quién eres. No permitas que comentarios malintencionados cambien tu manera de ser ni te hagan desconfiar de todos.
Esos asuntos que traías con el Jesús en la boca poco a poco comenzarán a perder fuerza. Habías exagerado algunas situaciones en tu cabeza y terminaste imaginando escenarios mucho peores de lo que realmente iban a suceder. Este martes entenderás que muchas de tus preocupaciones nacieron más de la ansiedad que de la realidad. Aprende a resolver un problema a la vez y deja de querer cargar con situaciones que todavía ni siquiera existen.
En el amor vienen momentos importantes. Si tienes pareja, evita contar los problemas de la relación a terceras personas. Hay quienes aparentan darte un consejo, pero en realidad solo buscan enterarse de lo que pasa entre ustedes para después llevar y traer el chisme. Lo que se resuelve entre dos funciona mejor que aquello donde terminan opinando diez personas. Hablen con sinceridad y no permitan que malos entendidos se hagan más grandes por falta de comunicación.
Si estás soltero o soltera, una persona comenzará a mostrar interés en ti de una forma muy discreta. No te aceleres ni quieras ponerle nombre a la historia desde el primer día. Disfruta el proceso de conocer, de platicar y de descubrir si realmente existe compatibilidad. Tu corazón ya pasó por suficientes decepciones como para volver a entregar todo sin antes observar quién tienes enfrente.
Una amistad podría alejarse de tu vida debido a malos entendidos o porque una tercera persona comenzó a meterse donde nadie la llamó. Antes de tomar decisiones definitivas, escucha todas las versiones. Si esa amistad realmente vale la pena, encontrarán la manera de aclarar las cosas. Pero si descubres que la deslealtad fue real, no insistas en conservar a quien ya decidió ocupar otro lugar.
En el trabajo se abrirán oportunidades que te harán recuperar la confianza en ti mismo. Habrá nuevos proyectos, responsabilidades o personas que reconocerán el esfuerzo que has venido haciendo desde hace tiempo. No minimices tus capacidades. Tú sabes trabajar, luchar y salir adelante incluso cuando todo parece complicado. Este es un excelente momento para demostrar de qué estás hecho y dejar atrás la inseguridad que en ocasiones te hace dudar de tu propio talento.
Este 4 de agosto será el inicio de una etapa donde aprenderás a proteger mucho más tu paz que tu necesidad de quedar bien con todo el mundo. Habrá personas que se irán, otras que llegarán y algunas más se quitarán la máscara por sí solas. No tengas miedo a esos cambios. Todo lo que salga de tu vida en este momento lo hará para abrir espacio a personas, oportunidades y experiencias mucho mejores. Confía en tu intuición, cuida tu economía y recuerda que tu tranquilidad vale mucho más que cualquier opinión ajena.