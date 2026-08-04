Horóscopo de hoy para Leo del 4 agosto de 2026

Una persona de sabiduría y experiencia te brindará la guía que necesitas en esta etapa de desafíos. Tendrás la oportunidad de crecer y prosperar en una región lejana. Con esfuerzo y perseverancia podrás construir la vida que deseas y transitar el camino que verdaderamente has elegido.

Horóscopo de amor para Leo Es más fácil ser espontaneo e inconvencional de lo que te imaginas. Con un poco de autoconfianza crea una sorpresa, un evento ordinario se vuelve extraordinario, le da nuevo brillo a tu relación. Si los encuentros entre solteros son fáciles, vale la pena reconsiderar los arreglos de convivencia juntos con tu pareja nueva o existente.

Horóscopo de dinero para Leo Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.