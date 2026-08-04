Pronóstico del tiempo en Houston para este martes 4 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este martes 4 de agosto contarácon cielos despejados y apenas presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 97 grados Fahrenheit (36ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 3 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:43 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:12 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

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