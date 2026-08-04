Qué es la Red Foxtrot, el grupo criminal escandinavo acusado de atacar objetivos israelíes y judíos en nombre de Irán

“Me voy a embarcar en una misión descabellada…”.

Este fue el breve mensaje que Johannes Natland, un noruego de 19 años, envió a su novia antes de viajar a Reino Unido.

El 19 de marzo de 2025, Natland fue arrestado en un hotel de la ciudad de Huddersfield, en el norte de Inglaterra, en posesión de dos armas de fuego, 19 cartuchos de munición y 2.000 libras esterlinas (unos US$2.680) en billetes.

Esta semana, un tribunal británico lo declaró culpable de conspiración para el asesinato por orden de una banda criminal sueca vinculada a Irán.

La banda sueca del crimen organizado es conocida como la Red Foxtrot, y los fiscales británicos afirman que envió a Natland a Reino Unido para llevar a cabo un “asesinato por encargo”.

Foxtrot es un grupo extremadamente violento, ya conocido por utilizar a adolescentes como sicarios, un fenómeno que Europol, la agencia policial de la Unión Europea, ha denominado “violencia como servicio” (VaaS, por sus siglas en inglés).

Todavía no está claro por quién había sido contratado Natland para asesinar en Reino Unido.

Pero, ¿cómo un joven apasionado por el fútbol se vio involucrado con el grupo criminal que lo contrató para asesinar? ¿Cómo utilizan Foxtrot y su líder, Rawa Majid, a adolescentes y jóvenes en diversos países europeos para sus propios fines? ¿Cuál es la conexión de Foxtrot con el gobierno iraní?

Counter Terrorism Policing: Johannes Natland en el aeropuerto de Manchester tras haber sido admitido a pesar de las sospechas de los funcionarios de fronteras.

¿Qué se sabe sobre la violenta banda criminal Foxtrot?

El 13 de marzo de 2025, apenas una semana antes de que Natland fuera arrestado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había sancionado a Foxtrot y Majid como parte de la campaña de “máxima presión” de Donald Trump contra el gobierno iraní.

En su comunicado, Estados Unidos alegó que Foxtrot y Majid “cooperan con el Ministerio de Inteligencia de Irán”.

Un mes después, Reino Unido sancionó a la red y a su líder por su papel en ataques contra objetivos en toda Europa y para contrarrestar la amenaza interna que representa el gobierno iraní.

El año pasado, los periódicos suecos Dagens Nyheter y Expressen, citando documentos e información que, según afirmaron, les había proporcionado el Mossad, el servicio de inteligencia y operaciones especiales de Israel, alegaron en informes detallados que Majid “trabaja para la República Islámica de Irán”.

El nombre del grupo recibió por primera vez una amplia atención mediática en 2023. A mediados de junio de ese año, una explosión atronadora, que se escuchó hasta a 20 km de distancia, sacudió la ciudad sueca de Uppsala.

La explosión fue tan fuerte que dañó cinco casas cercanas. Una joven, que según la policía probablemente no era el objetivo del atentado, murió en la explosión.

Ese mismo año, surgieron informes de una serie de enfrentamientos armados y sangrientos en las afueras de Estocolmo. Los enfrentamientos provocaron varias muertes, en su mayoría de adolescentes, y desataron un temor generalizado en el país.

El último día de enero de 2024, un empleado de la embajada israelí descubrió un artefacto, presuntamente explosivo, dentro del recinto de la embajada en Estocolmo. La unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional Sueca se desplegó en el lugar y, tras retirar el artefacto, anunció que había sido detonado en una explosión controlada.

El embajador israelí describió el incidente como un “intento de atentado terrorista”.

Dos grupos criminales violentos suecos, Foxtrot y Rumba, fueron mencionados en relación con estos hechos, y la República Islámica de Irán fue acusada por los gobiernos de Suecia, Estados Unidos e Israel de haber “cooperado con ellos”.

El 30 de mayo de 2024, el Servicio de Seguridad sueco (Säpo), dio una inusual rueda de prensa en la que acusó al gobierno iraní de “llevar a cabo actos ilegales y violentos en Suecia y otros países a través de una red de delincuentes”.

Daniel Stenling, jefe del Servicio de Seguridad sueco, declaró en rueda de prensa: “Aunque los objetivos atacados por estas bandas criminales son principalmente grupos y opositores políticos del gobierno iraní, también tienen como objetivo a representantes de países como Israel, así como a organizaciones e instituciones judías”.

Los Países Bajos también han formulado acusaciones similares contra Irán. Tras el asesinato de los líderes de dos grupos opositores al régimen iraní en territorio neerlandés en 2015 y 2017, el AIVD, el servicio de inteligencia y seguridad neerlandés, acusó a Irán de “contratar a grupos criminales neerlandeses” para llevar a cabo estos asesinatos.

El año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido también anunció que Irán estaba “utilizando redes de grupos criminales violentos en un intento de llevar a cabo actos violentos contra opositores políticos”.

El Servicio de Seguridad sueco, que anteriormente había identificado a China y Rusia como las mayores amenazas para la seguridad del país, ahora ha añadido a Irán a la lista.

Según el Servicio de Seguridad sueco, “Irán ya ha utilizado la violencia en otros países europeos con el objetivo de silenciar a los críticos y contrarrestar las amenazas percibidas contra su régimen”.

Säpo ha afirmado que, en los últimos años, ha “impedido la ejecución de varios complots de asesinato específicos vinculados a los servicios de seguridad iraníes y a redes criminales” en Suecia.

Irán ha negado rotundamente estos señalamientos y acusa a Suecia de seguir “información falsa proporcionada por Israel”.

El “Zorro kurdo”

Interpol: Rawa Majid, el presunto líder de Foxtrot, es buscado por la Interpol.

Se cree que el líder de Foxtrot es Rawa Majid, conocido como el “Zorro kurdo”. Los medios suecos afirman que su familia proviene del Kurdistán iraquí y que él nació en Irán. Poco después, su familia se mudó a Suecia y él creció en Uppsala.

Majid es buscado por la Interpol, la organización policial internacional, por una serie de acusaciones que incluyen “tráfico de drogas, asesinato y complicidad en asesinato, actos de violencia, uso de armas” y otros delitos.

Se cree que Majid abandonó Suecia hace varios años para evitar ser arrestado. Su paradero actual es incierto, aunque en octubre de 2023, la televisión sueca afirmó que había sido arrestado por Irán cuando intentaba entrar ilegalmente al país a través de Turquía”.

La policía sueca ha emitido varias órdenes de arresto contra Majid en ausencia. La más reciente data de septiembre de 2023, cuando se emitió una orden tras el descubrimiento e incautación de un cargamento de 800 kg de anfetaminas, cocaína y hachís.

Según medios suecos, Majid posee la ciudadanía iraquí y turca, además de la sueca. Cuando Suecia solicitó su extradición, Turquía se negó debido a su nacionalidad turca. En ese momento, Majid supuestamente intentaba huir a Irán.

En base a documentos del Mossad, Dagens Nyheter afirma que “cuando Rawa Majid fue arrestado en Irán, se vio obligado a elegir entre la cárcel y cooperar con la República Islámica”.

En octubre de 2023, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró a la agencia de noticias SVT que “tenía información no confirmada que indicaba que Majid había sido arrestado en Irán”, pero no proporcionó más detalles.

Según información que, según el periódico sueco Expressen, le fue proporcionada por el Mossad, “Rawa Majid dirige a distancia a sus asociados en Suecia para que lleven a cabo actos terroristas contra objetivos israelíes y judíos”.

Swedish Poilice: Rawa Majid está acusado de dirigir a distancia a “sus asociados en Suecia para que llevaran a cabo actos terroristas contra objetivos israelíes y judíos”.

Antes de huir de Suecia, Majid había sido arrestado varias veces bajo sospecha de asesinato, tiroteos y tráfico de drogas.

Según un informe del Servicio de Seguridad sueco, el “Zorro kurdo” ha dirigido la banda Foxtrot de forma remota desde 2018, y la mayoría de sus actividades delictivas han tenido lugar cuando no estaba presente en Suecia.

Además del “Zorro kurdo” y su banda Foxtrot, la banda rival ‘Rumba’, y su líder, Ismail Abdo, también han sido acusados de cooperar con Irán.

Según los medios suecos, Abdo era amigo y socio de Rawa Majid, con quien rompió relaciones tras graves desacuerdos.

Las disputas y la rivalidad entre las dos bandas criminales alcanzaron su punto álgido en 2023, lo que dio lugar a una serie de incidentes violentos —incluidos atentados con bomba, asesinatos y sangrientos enfrentamientos— en Estocolmo y las ciudades circundantes, que dejaron decenas de muertos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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