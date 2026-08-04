Samsung Galaxy S24 y S25 Ultra: la batería se agota a un ritmo alarmante tras la última actualización

Si tu Samsung Galaxy S25 Ultra empezó a comportarse raro después de instalar la última actualización, no estás imaginando cosas. Cientos de usuarios han encendido las alarmas en foros oficiales de Samsung y en comunidades como Reddit, señalando que la batería se agota a una velocidad alarmante apenas se instala el parche de seguridad de julio de 2026. Y no hablamos de un desgaste normal, sino de caídas que en algunos casos han pasado de un 85% a un 5% en cuestión de horas, incluso con el celular en reposo.

Lo curioso es que el fenómeno no se limita al S25 Ultra. El Galaxy S24 Ultra está sufriendo prácticamente el mismo dolor de cabeza, lo que sugiere que el problema podría estar más ligado al software que al hardware específico de un solo modelo. Algunos reportes en la comunidad de Samsung, describen consumos diarios de batería que se disparan hasta un 143% respecto al uso habitual, un salto que ningún usuario esperaba tras una simple actualización de seguridad.

Batería que se drena hasta dormido

Uno de los aspectos que más está inquietando a la comunidad es que el desgaste ocurre incluso cuando el teléfono no se está usando. Usuarios en el subreddit r/SamsungGalaxy relatan que sus equipos pierden entre un 5% y un 7% de carga por hora estando completamente en reposo, con la pantalla apagada y sin ninguna app abierta de forma visible. Esto apunta a que hay procesos corriendo en segundo plano que no se están cerrando correctamente tras la actualización.

Una de las hipótesis más fuertes que circula, señala directamente a WhatsApp como posible responsable del desastre. Según esta teoría, el parche de julio dejaría atascado el proceso de cifrado de la copia de seguridad de la app de mensajería, provocando que el teléfono intente completarlo sin descanso una y otra vez, generando un gasto energético que resulta prácticamente invisible para el usuario. Mientras tanto, la temperatura del dispositivo también sube durante tareas simples o incluso en total inactividad, otro síntoma que refuerza la idea de que algo se quedó mal optimizado en el trasfondo del sistema.

Cargar el celular ahora toma una eternidad

El drenaje acelerado no es la única molestia que han reportado los afectados. Junto con la pérdida rápida de carga, muchos usuarios aseguran que sus equipos ahora tardan bastante más en llegar al 100%, incluso usando los mismos cargadores y cables originales que antes funcionaban sin problema. Esta combinación resulta particularmente frustrante, porque el teléfono se descarga más rápido y, al mismo tiempo, se demora más en recuperar esa energía perdida.

Este tipo de fallas de carga lenta suele apuntar a problemas de gestión térmica o a ajustes de software que limitan la potencia de carga como medida de protección, aunque hasta el momento Samsung no ha confirmado cuál es la causa técnica exacta. Lo cierto es que para alguien que depende de su teléfono durante todo el día, esta combinación de síntomas convierte una simple actualización de seguridad en un verdadero dolor de cabeza logístico.

Samsung guarda silencio, por ahora

Pese a la cantidad de reportes que se acumulan desde finales de julio, Samsung todavía no ha emitido un comunicado oficial reconociendo el problema ni anunciando una fecha para lanzar una solución. La compañía surcoreana ha optado por el silencio, mientras la comunidad de usuarios afectados sigue compartiendo capturas de pantalla y registros de consumo en los foros oficiales.

Mientras llega una respuesta oficial, algunos usuarios recomiendan revisar la aplicación Samsung Members para enviar registros de diagnóstico, algo que podría ayudar a la marca a identificar el origen exacto de la falla más rápido. Otros optan por soluciones caseras, como entrar en los ajustes de WhatsApp y detener manualmente cualquier copia de seguridad que se haya quedado colgada, en caso de que esa app resulte ser la culpable real detrás de este dolor de cabeza tecnológico.

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