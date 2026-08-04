El hombre abandonado al nacer que encontró a su familia biológica 65 años después

Durante 65 años, David Stevenson vivió con una pregunta que marcó toda su vida: ¿De dónde vengo?

David, originario de Peterborough, Reino Unido, era un niño expósito, término que se utiliza para referirse a un bebé abandonado por sus padres biológicos y encontrado por desconocidos.

Con apenas unos días de vida, fue encontrado en el pasillo de un bloque de apartamentos en Golders Green, Londres, en 1960. Sin conocer las circunstancias que llevaron a su abandono, fue adoptado posteriormente por la familia Stevenson.

“De niño, sabía que era un expósito. Mis padres adoptivos me lo habían contado. Pero no fue hasta que tuve hijos propios que empecé a pensar en mis orígenes”, dijo.

En 1960, el diario Daily Mail publicó un llamamiento para identificar al “bebé arcoíris” que apareció en el segundo piso de un edificio londinense. El periódico retomó la historia en 2009 en un nuevo intento por descubrir pistas.

A pesar de haber buscado durante años, David afirmó que en sus registros de adopción había muy poca información sobre sus padres biológicos.

Julie Stevenson: En 1960, el Daily Mail publicó una noticia sobre el bebé abandonado en el pasillo de una casa en Londres.

“Fue como encontrar una aguja en un pajar”, añadió.

“Pero mi esposa intervino y se dio cuenta de que había un informe policial en los archivos, y pudo localizar a la mujer, una agente llamada Tegwin Curl, que me atendió. Ella pudo darnos más información sobre el día en que me encontraron”.

Su esposa, Julie Stevenson, exconcejala de la ciudad de Peterborough, declaró: “La agente de policía dijo que nunca había olvidado el rescate de David. Fue uno de los momentos más emotivos de su carrera”.

“Siento compasión por ella”

La búsqueda finalmente reveló detalles sobre la madre biológica de David, Petra, quien nació en los Países Bajos en 1940 y se crio en una familia católica.

Julie contó que, a los 19 años, Petra viajó a Francia y más tarde a Inglaterra para trabajar como nodriza, y quedó embarazada de David en 1960.

“Aunque no está claro si sabía que estaba embarazada cuando llegó a Londres, llevó el embarazo a término y parece haber contado con el apoyo de quienes la rodeaban durante toda la gestación”, añadió.

Julie Stevenson: David Stevenson conoció al agente Tegwin Curl hace 17 años, quien le ayudó con información sobre el día en que fue encontrado por ella.

David contactó por primera vez con el equipo de Long Lost Family del canal televisivo ITV durante una visita al Foundling Museum en 2015.

“El programa logró un gran avance al identificar quién era mi madre biológica, mediante análisis de ADN e investigación genealógica, lo cual es asombroso”, recordó.

“Lamentablemente, falleció en 2010. Pero mis nuevos familiares me la han traído de vuelta a mi vida: era una mujer muy cariñosa.”

“Creo que ella había hecho algún tipo de arreglo para que me cuidaran. Pero tal vez algo salió mal con ese arreglo, lo que provocó que me internaran en un centro de acogida”, contó David y añadió:

“Pero no siento más que compasión por ella. Era difícil para las chicas en los años 50 y 60 ser madres solteras. Creo que hizo lo mejor que pudo”.

Julie Stevenson: Julie y David Stevenson están juntos desde 2002.

Julie agregó: “Tenemos que creer que ella tenía sus razones para no sentirse capaz de hablar, y eso está bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No vivimos su vida. Simplemente fue algo muy trágico que sucedió”.

La nueva familia

Desde entonces, David se ha reencontrado con la hermana de su madre, Maryanne, y sus primos en Rotterdam, lo que él describió como una “historia fascinante”.

“La familia me ha recibido con los brazos abiertos y son gente encantadora. Fue un placer conocerlos”.

David contó que todo fue posible a la nueva tecnología de ADN:

“Una chica de Canadá coincidió conmigo en esta página web de ADN, lo que nos llevó a esta familia. Ahora también he descubierto que mi bisabuela era de origen indonesio”.

“Es enormemente gratificante comprender de dónde vengo… aunque todavía queda algo de mi lado paterno por investigar”, concluyó.

Julie Stevenson: David Stevenson (el hijo menor) fue adoptado por la familia Stevenson cuando tenía apenas unos días de vida.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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