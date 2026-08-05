“He estado buscándote”: el inquietante video de un adolescente disfrazado de payaso antes de un homicidio en Illinois

Las autoridades de Illinois arrestaron a un adolescente de 15 años por su presunta participación en el homicidio de un adulto mayor ocurrido la noche del lunes en East St. Louis, un caso que ha generado gran atención después de que circulara un video de vigilancia en el que el sospechoso aparece disfrazado de payaso.

De acuerdo con la Policía Estatal de Illinois, el menor fue localizado y detenido poco después de que las autoridades identificaran al presunto responsable del crimen. Debido a su edad, su identidad no ha sido revelada.

Una cámara de seguridad captó al sospechoso antes del crimen

Las imágenes, registradas por una cámara tipo Ring y difundidas ampliamente en redes sociales, muestran al adolescente vestido con un traje de payaso negro y rojo, usando una máscara y lentes.

En el video, el joven se acerca a la puerta principal de una vivienda, mira fijamente a la cámara y dice: “He estado buscándote” (“I’ve been looking for you”), antes de retirarse tranquilamente y dirigirse hacia la parte trasera de la propiedad.

El registro de la cámara tiene una marca de tiempo correspondiente a las 9:11 p.m. del lunes.

Según medios locales, menos de una hora después, las autoridades recibieron un reporte sobre una persona encontrada sin vida en una calle cercana.

La víctima murió por múltiples heridas de arma blanca

La víctima fue identificada como John Wesley Allen Sr.

De acuerdo con la Policía y la Oficina del Forense del Condado de St. Clair, el hombre fue encontrado poco después de las 10:00 p.m. con múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias exactas del ataque ni han revelado si existía alguna relación entre la víctima y el adolescente detenido.

La Policía Estatal de Illinois confirmó que el video del adolescente disfrazado de payaso forma parte de la investigación y que los detectives continúan recopilando todas las grabaciones disponibles relacionadas con el caso.

Las autoridades tampoco han informado un posible móvil del homicidio.

Vecinos relatan momentos de temor

Lee Palmer, cuyo domicilio fue visitado por el adolescente minutos antes del crimen, explicó a un medio local que su madre se encontraba sola cuando el joven apareció en la puerta de la vivienda.

Según su testimonio, el adolescente permaneció durante varios minutos alrededor de la propiedad antes de dirigirse hacia la parte trasera de la casa.

“No podía creerlo. Estaba vestido de payaso”, relató Palmer, quien calificó la escena como inquietante.

El vecino aseguró que, al ver las imágenes, pensó que el adolescente podía representar un peligro para quienes estaban dentro de la vivienda.

“¿Por qué, entre todas las casas, vino precisamente a esta?”, expresó.

Mientras continúa la investigación, las autoridades no han dado a conocer nuevos detalles sobre el caso ni sobre las circunstancias que llevaron al homicidio del adulto mayor.

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