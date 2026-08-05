Muere un policía de Las Vegas tras un tiroteo con un hombre armado que actuaba de forma errática

Un oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), Nevada, murió este martes luego de resultar herido durante un enfrentamiento armado con un hombre que, según las autoridades, caminaba por una calle de la ciudad mientras exhibía un arma de fuego y mostraba un comportamiento errático.

El sospechoso también murió en el lugar tras el intercambio de disparos, informaron las autoridades durante una conferencia de prensa.

Reportes alertaron sobre un hombre armado en la vía pública

De acuerdo con el capitán Adam Seely, la policía recibió poco antes de las 4:00 p.m. múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre una persona que caminaba cerca de una intersección mientras agitaba un arma de fuego en el aire y actuaba de forma errática.

Ante los reportes, el Departamento de Policía desplegó agentes y drones para ubicar al sospechoso.

Según explicó el sheriff Kevin McMahill, al llegar los agentes al lugar se produjo un enfrentamiento armado.

Las autoridades indicaron que el sospechoso abrió fuego contra los policías y que al menos uno de los oficiales respondió con disparos.

El hombre fue alcanzado por los proyectiles y murió en la escena.

Durante el intercambio de disparos, uno de los agentes también recibió un impacto de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde posteriormente falleció.

El oficial tenía 30 años y era veterano de la Marina

McMahill informó que el policía fallecido tenía 30 años, era veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y se había incorporado al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en 2023.

Por el momento, las autoridades no han revelado públicamente su identidad.

“Tengo a muchos oficiales de policía de luto y a una comunidad que también está de luto”, expresó McMahill al referirse a la muerte del agente.

Las autoridades no ofrecieron información adicional sobre la identidad del sospechoso ni sobre las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

El caso permanece bajo investigación mientras los detectives continúan recopilando evidencia para esclarecer lo ocurrido.

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