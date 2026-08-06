Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 6 al 12 de agosto

Jueves 6

Exhibición de “los más veloces” en el Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) ya tiene disponible la exhibición World’s Fastest, que analiza cada vehículo que ha ostentado el título de automóvil de producción más rápido del mundo desde 1949. Termina el 22 de agosto de 2027. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Automotive Museum

Concierto de verano en el Skirball

El último concierto de la serie Sunset Concerts en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) presenta a Annie and the Caldwells y a The Campbell Brothers. Hoy jueves 6 de agosto a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes skirball.org.

Foto: Cortesía

Built on Water en el Angel Gate

La exhibición Built on Water, que se presenta en el Angel Gate Cultural Center (3601 S. Gaffey St., San Pedro) lleva el arte a uno de los escenarios más inesperados del sur de California: el paisaje industrial del Puerto de Los Ángeles. Termina el 15 de agosto. Entrada gratuita. Informes angelsgateart.org.

Viernes 7

Gipsy Kings en el Greek

El Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) presenta el concierto Gipsy Kings y Nicolas Reyes con Reyes Heritage, en el que la emblemática banda de música del mundo interpretará los incontables éxitos de sus más de 35 años de trayectoria. Viernes 7 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $71. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Grupo Frontera en el Inuit

La banda texana, Grupo Frontera, traerá su gira “Triste pero bien c*brón”, que presentará en el Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood). Interpretará los éxitos que lo han convertido en uno de los grupos más populares de los últimos años. Viernes 7 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $53. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Sábado 8

Panter Bélico y Arley Pérez en el Peacock

Los cantantes de corridos y de música norteña, Panter Bélico y Arley Pérez, están de gira con En pláticas, nombre también de uno de los temas que han grabado juntos. Llegarán al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) para cantar sus éxitos juntos. Sábado 8 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $65. Informes axs.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Concierto en The Broad

La curadora invitada Yuka Honda (de Cibo Matto) dirige Yoko Only, un concierto en vivo que rinde homenaje a la música de Yoko Ono y la Plastic Ono Band. Participan Yo La Tengo y Nels Cline (de Wilco), acompañados por un elenco de artistas que se reúnen para interpretar canciones del repertorio de Ono. Sábado 8 de agosto a las 7:30 pm. Boletos agotados, pero habrá entradas disponibles el día del show. Informes thebroad.org.

Foto: Cortesía Crédito: EFE

Recorrido sobre Marilyn Monroe en español

Educadores bilingües del Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) dirigirán visitas guiadas de 30 minutos que exploran la trayectoria del icono de Hollywood Marilyn Monroe en la muestra Marilyn Monroe: Hollywood Icon. Sábado 8 de agosto a las 2 pm. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum of Motion Pictures

Domingo 9

Baby Bash y Frankie J en el Persing Square

La serie de conciertos de verano en el Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles) presenta a Baby Bash, Frankie J, Lil Rob, Amanda Pérez, MC Magic y más. Domingo 9 de agosto a las 3 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes recreation.parks.lacity.gov/pershingsquare.

Foto: Cortesía Crédito: AP

Celebración chicana en la Feria de OC

La Feria del Condado de Orange, que tiene lugar en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa), celebrará la historia, arte y tradiciones de la cultura chicana con una exhibición de lowriders restaurados y un desfile de moda de zoot suits. Domingo 9 de agosto de 11 am a 4:30 pm. Boletos desde $9. Informes ocfair.com.

Foto: Michael Goulding

Concierto de R&B en el Intuit

Lionel Richie y Earth, Wind and Fire protagonizan la gira de R&B, soul y funk, Sing a Song All Night Long, que tendrá lugar en el Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood). Domingo 9 de agosto a las 7:30 pm. Boletos desde $81. Informes ticketmaster.com.