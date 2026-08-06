Al menos 12 estados reportan ciberataques a sistemas de agua, sospechan de hackers ligados a Irán: CBS

De acuerdo con la cadena CBS News, al menos 12 estados del país reportaron ciberataques contra sistemas de agua potable y aguas residuales. Fuentes consultadas por la televisora señalaron que investigadores federales sospechan que los ataques podrían estar relacionados con piratas informáticos respaldados por Irán, aunque hasta ahora no existe una atribución oficial.

Entre los estados afectados se encuentran Michigan, Minnesota, Georgia, Nueva Jersey y Dakota del Sur. En Minnesota, más de 30 sistemas comunitarios de agua potable registraron incidentes, informó CBS News.

Los atacantes obtuvieron acceso remoto a equipos que controlan bombas, válvulas y la presión del agua. Algunas empresas de servicios públicos perdieron la capacidad de operar esos sistemas a distancia, por lo que sus operadores utilizaron controles manuales, según la cadena estadounidense.

I've said it before, and I will say it again: this administration of warmongers is making all of US less safe!



Gutting CISA, the agency in charge of protecting our water infrastructure from cyberattacks, while going to war with Iran is just another reckless act! https://t.co/qHeQaKVQbE — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) August 5, 2026

Las autoridades afirmaron que los ataques no comprometieron la calidad del agua potable. Sin embargo, algunas instalaciones registraron fallas operativas temporales y pérdida de funciones de monitoreo.

Uno de los casos ocurrió en Georgia. La Autoridad de Agua del Condado de Clayton, que abastece a unos 300,000 usuarios en el área metropolitana de Atlanta, informó que un incidente cibernético registrado el mes pasado redujo la presión del sistema y obligó a emitir un aviso para hervir el agua. El servicio quedó restablecido horas después.

El 30 de julio, el FBI, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) emitieron una alerta conjunta. Las dependencias informaron que ciberdelincuentes ingresaron de forma remota a sistemas de agua potable y aguas residuales en al menos siete estados, lo que provocó la pérdida de capacidades de monitoreo y control.

Las agencias recomendaron a los operadores desconectar de internet los sistemas industriales expuestos, reforzar las contraseñas, actualizar los cortafuegos y limitar el acceso remoto a los equipos críticos.

CBS News señaló que los investigadores compararon las tácticas utilizadas con las del grupo CyberAv3ngers, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En 2023, ese grupo vulneró controladores industriales de sistemas de agua en Estados Unidos mediante el uso de contraseñas predeterminadas. No obstante, las autoridades federales aún no responsabilizaron formalmente a ese grupo por los ataques recientes.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que muchos sistemas municipales de agua utilizan infraestructura antigua y cuentan con recursos limitados para proteger sus redes industriales. Esa situación ha convertido al sector en un objetivo frecuente de grupos patrocinados por gobiernos extranjeros, según distintas agencias.