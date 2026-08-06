Alejandra Tijerina rompe el silencio y habla de su distanciamiento con Manelyk González

A través de Instagram y gracias a la dinámica de preguntas y respuestas, Alejandra Tijerina develó las razones por las cuales su amistad con Manelyk González llegó a su triste final. En una respuesta extensa, la modelo mexicana explicó que de alguna forma lo que surgió entre ellas dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars” fue algo que no necesariamente iba a vivirse como una realidad fuera de la casa.

Le recordó al público una conversación que ambas sostuvieron y que terminó siendo pública sin que aparentemente hubiese un acuerdo sobre la misma, la cual terminó dejando expuesta a Tijerina y con una lluvia de odio en las redes sociales.

“Esa transmisión en vivo que se filtró y se siguió grabando tuvo como consecuencia un hate masivo hacia mí por hablar con mi amiga en privado”, explica la modelo en el texto. “No fue planeado”, alega. Sobre todo porque días después un programa de televisión aseveró tener supuestos mensajes que comprobaban que todo había sido orquestado.

“No entiendo cómo vieron esos mensajes ni quién se los envió a la televisora. Además, esos mensajes no eran reales, así que alguien tuvo que proporcionar información falsa. “Todo eso lo hablé en privado”, rememoró Tijerina.

Al día de hoy, Alejandra Tijerina reconoce que mucho de lo que le ha pasado en relación a sus amistades evidencia sus propios errores. Ya que ante todos los problemas ocurridos, ella siempre ha terminado callándose a la espera de que Dios ponga todo en su lugar. La mexicana reconoce que su silencio ha permitido que todos los demás hablen al punto de que ahora poseen un “hate desmesurado” en las redes sociales.

La madurez que ha ganado después de todos estos conflictos le ha permitido reconocer que es posible que en el futuro vuelva a coincidir con Manelyk en algún nuevo proyecto, pero entiende que volverán a ser compañeras, no amigas.

Pero ojo, que esto también le viene aprendido por la falta de respuesta o ayuda de Manelyk en uno de los momentos más críticos del hate. “Le pedí que saliera a decir la verdad, que nada había sido planeado, y jamás lo hizo. Solo mandó a sus fans a darme mensajes de aliento, pero el hate me lo llevé yo“, recordó Alejandra.

A nivel laboral, compartió que desde el año 2025, Telemundo la ha considerado para “Top Chef VIP”, pero por alguna razón no se ha podido concretar nada al respecto, al punto que no ha formado parte del proyecto en los años consiguientes.

Algunos de sus seguidores quisieran volver a verla participar en certámenes de belleza, y por alguna razón Alejandra podría estar considerando la posibilidad de volver a ser parte de Miss Universe.

Aquí les compartimos todo el mensaje de Alejandra Tijerina sobre el final de su amistad con Manelyk González:

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