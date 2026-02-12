Rey Grupero y Carlos “Caramelo” Cruz confirman que su amistad siempre fue real

Rey Grupero está en Puerto Rico, de vacaciones junto a su esposa e hijo. Esta es la primera vez que el mexicano visita la isla, tras haberse convertido en el ganador del tercer lugar de “La Casa de los Famosos All-Stars“. Su llegada le permitió conocer no solo el país, sino también a su gente, público que durante su paso por dicho reality votó y peleó por él, el hermano de Carlos “Caramelo” Cruz.

La amistad entre estos dos hombres sobrepasó la pantalla chica, y durante meses fueron los favoritos del público, porque se convirtieron en las historias más reales y cercanas al público. Con defectos, faltas y fallas, el público decidió apoyarlos porque la vida está plagada de seres humanos imperfectos que todos los días se levantan con el objetivo de vencer sus propios demonios.

Al día de hoy, muchas amistades y romances se disolvieron después de “La Casa de los Famosos All-Stars”, mas no la de Rey y “Caramelo”.

Ayer por la mañana, Rey y su familia estuvieron compartiendo en algunos programas de la isla, entre ellos el matutino de Telemundo. Y los conductores le tenían una sorpresa, un enlace en directo con el dominicano. Y los hermanos del reality no podían con la emoción.

Rey confesó que no mantienen un contacto constante porque él ha querido darle su espacio a Caramelo, y así es como ambos reconocen el amor, el cariño y el respeto real entre ellos, más allá de cualquier quiebre emocional o sentimental en el que haya acabado la relación del dominicano con Manelyk González.

