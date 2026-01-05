Paulo Quevedo arremete contra Manelyk González por su acercamiento con Luca Onestini

La aparición en Instagram de una serie de fotografías en donde Luca Onestini posaba junto a Manelyk González desató especulaciones y reacciones tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Desde Aleska Génesis, pasando por Alejandra Tijerina, hasta llegar a Paulo Quevedo. ¡Todos tenían algo que decir al respecto!

Aleska les deseó lo mejor a ambos, no sin antes lanzar comentarios incendiarios, destacando que Mane llegó básicamente para el recalentado que ella dejó. Alejandra defendió a su excompañera de reality, alegando que la mexicana no había viajado a Suiza exclusivamente para reunirse con Luca.

Ante lo dicho, faltaba la opinión de un “Palulu”, amigo íntimo de Luca Onestini, dando su opinión sobre la situación. Ahí apareció entonces Paulo Quevedo hablando sobre los hechos y asegurando que Luca tal vez estaría dispuesto a pasar una noche con Manelyk, pero señalando que no existía posibilidad alguna de que entre ellos surgiera una relación después de todo lo que el italiano vivió dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Eso sí, también hizo ver que, pese a lo que él diga, sabe que muchas cosas pueden pasar en el camino y que hasta lo impensable tiene posibilidades.

Afirmó que la situación de Mane con Caramelo fue algo que básicamente ella aprovechó, porque después de salir a Colombia, regresó a México con un panorama mucho más claro y que esto la llevó a unirse más al hombre que ya perfilaba como ganador de este show; hablamos de Carlos “Caramelo” Cruz. Esto fue lo que hizo que se distanciara de Luca, aun cuando tal vez, y solo tal vez, en el fondo él sí fuera el hombre que a ella más le gustaría dentro de esta edición.

Aquí el video con toda la opinión de Paulo Quevedo:

