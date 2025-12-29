Alejandra Tijerina y Erubey de Anda salen en defensa de Caramelo

En las últimas semanas, Carlos “Caramelo” Cruz, el ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars”, ha sido acusado por una supuesta ex de ser un hombre aprovechado, vividor y consumidor de sustancias.

Caramelo, ¿cómo tan? No ha negado las acusaciones, simplemente se ha limitado a decir que, siendo una figura pública, está a merced de que este tipo de cosas sucedan y lo entiende como parte del precio que se paga por la fama.

Ahora bien, independientemente de cualquier cosa, quienes sí han salido en su defensa son nada más y nada menos que Alejandra Tijerina y Erubey de Anda, ambas excompañeras del dominicano en dicho reality.

Para Alejandra y Erubey, todo esto se trata de una persona que simplemente busca figurar a costa de Caramelo. Ambas están casi seguras de que su amigo ni siquiera conoce a esta persona. Y después de haber convivido dentro de la famosa casa de Telemundo, ambas reconocen que “Caramelo” es sumamente cuidadoso con su dieta y su ejercicio, razón por la cual se les hace casi imposible que este pueda depender de sustancias.

Para muchos es noble que ambas salgan en su defensa, y se admiran de que esta postura no la tome la mismísima Manelyk González, quien fue su novia, aunque sea por tres meses. Las actitudes de la mexicana han hecho que muchos crean que al final las lecturas que Niurka Marcos realizó sobre Mane no estaban tan alejadas de la realidad.

