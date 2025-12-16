“Caramelo” aclara todos los rumores en su contra, hoy, en el programa ‘En Casa con Telemundo’

Carlos “Caramelo” Cruz conversó en exclusiva con Génesis Suero desde Nueva York, para el programa “En Casa con Telemundo”, en donde no solo aclaró una serie de rumores, sino que le envió un fuerte mensaje a su público en relación al trabajo de Carlos Adyan, conductor de dicho programa de entretenimiento.

Recientemente, las redes sociales se vieron saturadas por un video de una persona que asegura ser exnovia de Caramelo. La persona en cuestión afirma que el ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” es un “vividor”; lo describe como un hombre aprovechado, “consumidor de sustancias”.

Génesis Suero le puso todos estos comentarios en contexto al dominicano, a lo que este, de manera casual y sin preocuparse, dijo que una persona que, como él, es parte del medio del espectáculo, está sujeta a que circulen este tipo de declaraciones en su contra, pero negó todas las acusaciones, recordándole al público que antes de ingresar al reality de Telemundo, él tuvo que presentar no solo sus antecedentes legales, sino también someterse a un antidoping.

Hay que recordarle al público que, al salir victorioso de “La Casa de los Famosos All-Stars”, Caramelo se embolsó un premio de $200,000 dólares, razón por la cual afirmar que este entró a una relación amorosa con Manelyk González para aprovecharse de ella parece delirante.

El dominicano no solo salió vencedor de este reality con semejante suma de dinero, sino que además, como ganador del primer lugar, contaba con el cariño de millones de personas que al día de hoy siguen apostando por él, apoyándolo en sus proyectos. Como, por ejemplo, en el primer reality personal que se desarrollará en República Dominicana, en donde la ganadora podría llevarse no solo $50,000 dólares como premio, sino también el corazón del “Caramelo de chocolate”.

Sobre Carlos Adyan, Caramelo enfatizó que el comunicador no tiene ningún problema con él, que el boricua lo único que hace es reportar una noticia y hablar sobre la misma. A lo que Adyan respondió con aplausos y sentido agradecimiento.

