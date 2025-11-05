Caramelo está gozando su estadía en “La Casa de Alofoque”

“La Casa de Alofoque” es un reality original de República Dominicana, creado y producido por Santiago Matías, conocido mundialmente como “Alofoke”. Su programa de telerrealidad se emite mediante su canal en YouTube. Y este, al igual que “La Casa de los Famosos”, es un formato que se vive 24/7, es de convivencia total, en la que los participantes tienen que vivir juntos todo el tiempo en una casa-estudio.

Hacen dinámicas y conviven de cara a la reacción inmediata del público. Son los fans los que sostienen el show con su audiencia y donaciones.

Ahora bien, más allá de esto, el reality es intenso, rápido y sin tantos obstáculos como uno producido para televisión. Este es más para adultos, con un contenido incluso más combativo, pero lo suficientemente atractivo como para tener a una audiencia de más de un millón de personas conectadas al día.

La llegada de Carlos “Caramelo” Cruz ha sumado a la competencia y al contenido del mismo. El ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” vuelve a demostrar la razón por la cual el público hispano se enamoró de él, y retoma así la cima de la popularidad.

Muchos tenían miedo de su paso por este proyecto, pero al día de hoy todo parece favorecerlo directamente, y ahora buena parte del contenido gira en torno al dominicano que conquistó las pantallas de Telemundo.

Excompañeros del reality de Telemundo están apoyando a Caramelo; entre ellos se destacan los nombres de Alejandra Tijerina y Erubey de Anda, quienes a través de sus redes están muy conectadas promocionando a Caramelo y pidiendo apoyo constante para el domi.

Sigue Leyendo más de Carlos “Caramelo” Cruz aquí:

· ¿Manelyk y Caramelo otra vez juntos? La pareja fue sorprendida en una noche en Miami

· Captan juntos más no revueltos a Manelyk y Caramelo en la entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2025

· Manelyk se sincera sobre los motivos por los que terminó su noviazgo con Caramelo