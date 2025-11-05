window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Caramelo está gozando su estadía en “La Casa de Alofoque”

El dominicano llegó al reality de Alofoque y el público está enloquecido por volver a tener contenido de Caramelo 24/7

Carlos "Caramelo" Cruz.

Carlos "Caramelo" Cruz. Crédito: Mezcalent

Avatar de Clary Castro

Por  Clary Castro

“La Casa de Alofoque” es un reality original de República Dominicana, creado y producido por Santiago Matías, conocido mundialmente como “Alofoke”. Su programa de telerrealidad se emite mediante su canal en YouTube. Y este, al igual que “La Casa de los Famosos”, es un formato que se vive 24/7, es de convivencia total, en la que los participantes tienen que vivir juntos todo el tiempo en una casa-estudio.

Hacen dinámicas y conviven de cara a la reacción inmediata del público. Son los fans los que sostienen el show con su audiencia y donaciones.

Ahora bien, más allá de esto, el reality es intenso, rápido y sin tantos obstáculos como uno producido para televisión. Este es más para adultos, con un contenido incluso más combativo, pero lo suficientemente atractivo como para tener a una audiencia de más de un millón de personas conectadas al día.

La llegada de Carlos “Caramelo” Cruz ha sumado a la competencia y al contenido del mismo. El ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” vuelve a demostrar la razón por la cual el público hispano se enamoró de él, y retoma así la cima de la popularidad.

Muchos tenían miedo de su paso por este proyecto, pero al día de hoy todo parece favorecerlo directamente, y ahora buena parte del contenido gira en torno al dominicano que conquistó las pantallas de Telemundo.

Excompañeros del reality de Telemundo están apoyando a Caramelo; entre ellos se destacan los nombres de Alejandra Tijerina y Erubey de Anda, quienes a través de sus redes están muy conectadas promocionando a Caramelo y pidiendo apoyo constante para el domi.

Sigue Leyendo más de Carlos “Caramelo” Cruz aquí:

· ¿Manelyk y Caramelo otra vez juntos? La pareja fue sorprendida en una noche en Miami
· Captan juntos más no revueltos a Manelyk y Caramelo en la entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2025
· Manelyk se sincera sobre los motivos por los que terminó su noviazgo con Caramelo

En esta nota

Carlos "Caramelo" Cruz
Trending
Contenido Patrocinado
Trending