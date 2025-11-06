‘La Casa de Alofoque’: Caramelo confirma que ha hecho tres castings en Hollywood

Después de que Caramelo ganase “La Casa de los Famosos All-Stars” el público que se enamoró del tigre dominicano logró tener cierto contenido de éste gracias a la relación que sostuvo con Manelyk González, la cual se documentó a través de la plataforma Kick.

Vale agregar que Maripily Rivera también ayudó a que el apogeo de Caramelo tuviese un alcance mayor gracias a su obra de teatro, con la misma versión de “La Casa de los Famosos” con “La Casa de Maripily”.

Sin embargo el hater hacía Manelyk y su equipo generó que estos decidiesen volver la relación privada, lo cual permitió que muchos no lograsen entender las razones por las cuales, meses después se anunciaría su separación. Tal vez, si la relación nunca hubiese tenido que cerrarse a las plataformas digitales, ellos aún estarían juntos. ¡Tal vez!

Sin embargo, después de este rompimiento, el público tuvo contenido de Caramelo gracias a la Fashion Week de Nueva York, en donde vimos al dominicano desfilar y convivir junto a otras compañeras de reality como Valentina, Aleska Génesis y Alejandra Tijerina.

Ahora, gracias a “La Casa de Alofoque” el público de Caramelo ha vuelto a tener noticias sobre el ganador del reality de Telemundo, en donde recientemente confirmó que antes de ingresar al reality dominicano realizó al menos tres audiciones en Hollywood. Carlos “Caramelo” Cruz tiene metas concretas y seguirá trabajando hasta alcanzarlas.

