Alejandra Tijerina, de ‘LCDLF All-Stars’, termina de forma definitiva con su novio árabe

La actriz mexicana Alejandra Tijerina, a quien vimos en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ de Telemundo, ya terminó de forma definitiva con Masad Altamimi, su novio árabe.

La noticia sobre el desenlace de su historia de amor fue dada a conocer por ella misma a través de una conversación que tuvo con el programa ‘Hoy Día’.

En la plática que sostuvo con Penélope Menchaca, Alejandra Tijerina detalló que para ella ya no existe la más mínima posibilidad de una reconciliación tras su mediática ruptura.

“Esto para mí es definitivo. Yo ya soy una mujer soltera”, contó Alejandra en el morning show de Telemundo.

En el mismo espacio compartió que ella hizo todo lo que estaba en sus manos, pero aprendió a aceptar que lo suyo ya no iba a ningún lado, a pesar de los intentos que hicieron para remediarlo todo, tal y como lo demostraron hace unos días cuando se dejaron ver juntos en los foros de Telemundo..

“La verdad yo di todo lo que pude, hice todo lo que pude. Traté de hacer las cosas lo mejor que pude. Definitivamente no se pudo y me quedo con eso. Seguir estirando la liga, nada más lo que hace es romperla y y se rompió”, dijo en tono convincente.

A pesar de que nunca es sencillo dar por terminada una relación sentimental, Alejandra aseguró que por ahora solo ve hacia delante y en los proyectos que le esperan en el plano profesional.

“Voy hacia delante, no miro hacia atrás. Estoy muy contenta porque sé que vienen cosas increíbles para mí”, concluyó Alejandra ante las cámaras de la emisión que se ha convertido en un segunda casa para ella.

