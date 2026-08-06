Buscan a dos mujeres y un niño que desaparecieron durante un paseo en flotadores por un río de Michigan

Las autoridades de Michigan investigan la desaparición de tres personas que presuntamente realizaban un recorrido en flotadores por el río Muskegon, en un caso que mantiene en marcha un amplio operativo de búsqueda.

La Policía Estatal de Michigan identificó a los desaparecidos como Jazzmin Hock, de 28 años; Sarah Vida, también de 28; y Kayden Kovalcik, de 9 años.

De acuerdo con las autoridades, los tres habrían ingresado al río el martes utilizando flotadores de color naranja y rosa, pero desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.

La búsqueda comenzó tras el hallazgo de un vehículo

La investigación se inició cuando el padre de una de las mujeres encontró su vehículo estacionado en el Maple Island Boat Launch, un acceso al río Muskegon.

Según informó la Policía Estatal, el automóvil presentaba una ventana rota, un hallazgo que motivó la intervención de las autoridades.

Los familiares indicaron que no han logrado comunicarse con ninguna de las tres personas desaparecidas desde el martes.

Autoridades mantienen un operativo en la zona

Más de 24 horas después de la desaparición, agentes de la Policía Estatal de Michigan continuaban realizando labores de búsqueda en los alrededores del río Muskegon.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad e instaron a cualquier persona que haya visto a los desaparecidos o haya observado los flotadores naranja y rosa a comunicarse con la Michigan State Police Hart Post, la Oficina del Sheriff del Condado de Newaygo o el centro de despacho del condado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre hallazgos relacionados con el caso y la investigación continúa.

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