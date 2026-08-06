Lucero regresa renovada con “Fuertes Declaraciones”

Hace siete años que Lucero no editaba un disco, y su respuesta a la pregunta del por qué no puede ser más honesta.

“No encontraba tal vez la la estrategia perfecta”, dijo la cantante en una entrevista por video. “Ahorita está difícil el mercado musical porque cuesta predecir lo que al público le gusta, y eso a veces no te permite tomar una decisión de hacer algo nuevo”.

Eso no quiere decir que Lucero estaba en su casa con los brazos cruzados. En todo este tiempo estuvo grabando temas para telenovelas, duetos con amigos y canciones para alguna que otra serie.

Pero su caso iba más allá de un decisión personal. Se dio cuenta de que muchos de sus colegas estaban pasando por la misma situación: no muchos estaban grabando discos de balada pop, el género que llevó a la artista a ser una de las intérpretes mexicanas más reconocidas dentro y fuera de su país.

“Yo creo que no quieren exponerse porque como los artistas como yo ya tenemos nuestros éxitos, nuestro repertorio”, dijo. “Como que estamos muy seguros y tranquilos con lo que tenemos y a veces es verdad que nos da un poco de pendiente arriesgar”.

“Yo defiendo el mariachi clásico muchísimo, defiendo el traje charro clásico, que es el que yo uso”, dijo la artista./Foto:Christopher Armenta

Lo cierto es que la balada pop en español no está pasando por uno de sus mejores momentos, además de que el mercado musical, como lo conocían Lucero y los artistas de su generación, se ha transformado en los últimos años de una manera vertiginosa. La mayoría de los intérpretes nuevos graban temas de manera constante para poder estar a la par de los algoritmos de las plataformas digitales, que premian la actividad frecuente; solo así pueden mantenerse vigentes en la memoria del público.

En medio de todas estas dudas y confusión, Lucero recibió una llamada de la compañía disquera Seitrack, que le propuso grabar un disco de música ranchera, un género del que Lucero se convirtió en una de las máximas representantes desde que editó “Con mi sentimiento”, en 1990.

Al estilo mariachi

Ese as bajo la manga, que quizá ni la cantante sabía que tenía, es lo que la trae de vuelta a los escenarios, ahora con “Conexión mexicana”, un álbum —el primero con mariachi después de más de 20 años—, que estrenará en febrero de 2027 y del que ya dio a conocer “Fuertes declaraciones”.

El disco incluye catorce cortes que Lucero grabó en vivo —frente a un público— de los cuales once son inéditos; el resto son las regrabaciones de temas populares, como “Me gustas”, de Joan Sebastian. Las canciones nuevas fueron escritas por algunos de los compositores más reconocidos de la actualidad, entre ellos Amanda Coronel y Joss Favela. Aureo Vaqueiro produjo el álbum.

“Yo dije, ‘si estos compositores aceptan darme sus canciones, escribir canciones para mí, pues esta es mi oportunidad'”, cuenta. “A veces hay que atreverse, y de pronto uno se tarda, pero creo que cuando te atreves, arriesgas tal vez un poquito, pero cuando el resultado es tan bueno […] pues a mí me renueva totalmente”.

Lo novedoso de esta producción es que tiene “muchos ingredientes e instrumentos” además del mariachi, que lo hacen más moderno y también distinto de sus discos anteriores, dijo la artista.

“Pero, claro, conservando mi estilo, mi personalidad”, dijo. “Esa no la puedo cambiar, ni quiero”.

Otro de los orgullos de Lucero con este álbum fueron las colaboraciones con Joss Favela, Majo Aguilar y Los Ángeles Azules. Para ella fue un regalo compartir con artistas jóvenes, en el caso de Favela y de Aguilar, porque son chicos que “ahora están aportando a la música y al legado, sobre todo de la música regional y ranchera, y a mí me encantan”.

Algunos de los aportes de Vaqueiro fueron los arreglos más contemporáneos, como la inclusión del acordeón, el contrabajo y de sonidos sierreños sutiles gracias a la docerola —una guitarra acústica de doce cuerdas—, lo que Lucero define como un estilo “tumbado fino”.

“Yo defiendo el mariachi clásico muchísimo, defiendo el traje charro clásico, que es el que yo uso”, dijo. “Pero sí creo que está bien bonito poderle dar ingredientes chiquitos, bonitos [al disco], que le den modernidad”.

“Fuertes declaraciones” es el tema que Lucero escogió como punta de lanza del álbum.

“Me parece una canción con mucha fuerza, como [con] mucho poder femenino, que aunque yo tampoco soy como la señora de moda que habla del feminismo, porque no es el tren al que yo me subo […] sí creo que ahora [a] las mujeres, como están en una situación pues más igual que los hombres, les gusta cantar este tipo de canciones”, explica.

Se trata de una canción de desamor que “sin insultar” expresa a la pareja que la relación ya llegó a su fin, dijo. Pero, aclara, no tiene dedicatoria a alguien en su vida. Al respecto, no se sabe que Lucero tenga una pareja sentimental, tan solo que está enfocada en el vuelo que está retomando su carrera.

“El amor es parte de la vida de todos”, dijo. “Hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, porque el amor puede ser a ratos raro, a ratos hermosísimo, pero hay que vivirlo”.