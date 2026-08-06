Vinícius renueva con el Real Madrid: “Seis años más y para siempre”

El Real Madrid aseguró la continuidad de una de sus máximas figuras. El club confirmó la renovación de contrato de Vinícius Jr. hasta el 30 de junio de 2032, poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro del atacante brasileño y reforzando su proyecto deportivo a largo plazo.

Tras hacerse oficial el acuerdo, el futbolista compartió un emotivo mensaje en redes sociales para celebrar que seguirá defendiendo la camiseta del conjunto merengue durante varias temporadas más.

¡Deja de deslizar, hoy no vas a encontrar un vídeo mejor! pic.twitter.com/08jcOGNR7O — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Vinícius celebra su renovación con un mensaje para el madridismo

Después del anuncio oficial del Real Madrid, Vinícius Jr. expresó su felicidad por continuar en el club donde se ha consolidado como una de las grandes figuras del futbol mundial.

“Ocho años en el Bernabéu son muy cortos; Seis años más y para siempre“.

El brasileño llegó al equipo en 2018, cuando apenas tenía 18 años, y desde entonces se ha convertido en un referente del ataque madridista gracias a su velocidad, desequilibrio y protagonismo en los partidos más importantes.

El Real Madrid asegura a una de sus principales estrellas

La renovación se concretó después de que Vinícius Jr. regresara a la pretemporada tras disputar la Copa Mundial de 2026 con la selección de Brasil.

Mientras el delantero trabajaba con el resto del plantel, la directiva encabezada por José Ángel Sánchez y Juni Calafat cerró los últimos detalles de un acuerdo que extiende el contrato del futbolista cinco años más, ya que su anterior vínculo concluía en 2027.

Con esta decisión, el Real Madrid garantiza la permanencia de uno de los pilares de su plantilla para los próximos años.

Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Los números de Vinícius Jr. con el Real Madrid

Desde su llegada al conjunto blanco, Vinícius Jr. ha disputado 375 partidos oficiales, en los que ha marcado 128 goles y ha contribuido de manera decisiva a la conquista de 14 títulos.

Entre los trofeos que ha levantado destacan:

2 Champions League

3 Mundiales de Clubes

2 Supercopas de Europa

3 títulos de LaLiga

1 Copa del Rey

3 Supercopas de España

Además de sus estadísticas, el brasileño ha sido protagonista en momentos decisivos, como sus goles en las finales de la Champions League de 2022 y 2024, ambas ganadas por el conjunto madridista.

Un palmarés individual que respalda su crecimiento

El comunicado del Real Madrid también destacó los reconocimientos individuales obtenidos por Vinícius Jr. durante su etapa en el club.

Entre ellos sobresalen el premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, el Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, el reconocimiento como Mejor Jugador de la Champions League 2023-2024 y el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022.

Asimismo, el brasileño fue incluido en el once mundial de la FIFA en 2024, apareció en dos ocasiones en el FIFA FIFPro World11 y fue elegido tres veces dentro del equipo ideal de la Champions League.

Con esta renovación hasta 2032, el Real Madrid apuesta por mantener a Vinícius Jr. como una de las piezas centrales de su proyecto deportivo y confirma la confianza depositada en un futbolista que ya forma parte de la élite del futbol internacional.

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