Real Madrid confirma sus elecciones para el 7 de junio

El Real Madrid celebrará elecciones presidenciales el próximo 7 de junio, en una contienda que volverá a tener más de un candidato después de casi dos décadas. La junta electoral del club confirmó este martes que Florentino Pérez y el empresario Enrique Riquelme fueron admitidos oficialmente para competir por la presidencia y la Junta Directiva de la institución.

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La votación se realizará en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid entre las 9:00 de la mañana y las 20:00 horas de forma ininterrumpida, según informó el club en un comunicado emitido por el organismo electoral.

La confirmación del proceso marca un hecho poco habitual dentro de la vida institucional madridista. Desde el regreso de Florentino Pérez al cargo en 2009, ninguna candidatura había competido formalmente contra el actual mandatario. La última elección con varios aspirantes ocurrió en 2006, cuando Ramón Calderón superó a Juan Palacios con el 29,8 % de los votos.

La presencia de Enrique Riquelme en la carrera presidencial comenzó a tomar fuerza durante el pasado fin de semana. El presidente de Cox Energy acudió al estadio Santiago Bernabéu horas antes del último encuentro de la temporada del Real Madrid, en un contexto marcado por el cierre de un curso sin títulos para el equipo blanco.

VIDEO | Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, pide a su rival en las elecciones, Florentino Pérez, debatir para comparar ideas "las veces que sean necesarias". pic.twitter.com/1xMYSLoMl3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 25, 2026

Vestido con camiseta y bufanda del club, Riquelme llegó al recinto aproximadamente media hora antes del partido y generó expectación entre aficionados que se acercaron a conversar con él en los accesos al estadio.

Un escenario electoral inédito desde 2006

La aparición pública del empresario se produjo después de entregar en Valdebebas la documentación requerida para formalizar su candidatura. La junta electoral revisó posteriormente los expedientes y confirmó que tanto la lista encabezada por Florentino Pérez como la de Enrique Riquelme cumplen con los requisitos establecidos en los estatutos del club.

“Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto, después de 20 años sin votar. Tenemos 15 días para hablar de la campaña, de la candidatura…”, declaró Riquelme ante los medios presentes en las inmediaciones del Bernabéu.

La convocatoria devuelve al club madridista a un escenario electoral competitivo que no se producía desde hace casi veinte años. Durante ese tiempo, Florentino Pérez había permanecido al frente de la institución sin oposición en los distintos procesos electorales.

El anuncio oficial también fija el inicio de un breve periodo de campaña antes de la jornada de votación. Durante las próximas semanas, ambos candidatos podrán presentar sus propuestas a los socios compromisarios y al resto de integrantes del club habilitados para participar en las elecciones.

La jornada del 7 de junio definirá quién encabezará la presidencia del Real Madrid en una nueva etapa institucional. El proceso llega en un momento de atención especial para el club, tanto por la situación deportiva reciente como por el regreso de una disputa electoral directa por el máximo cargo de la entidad.

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