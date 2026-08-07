Autoridades de Zacatecas descubren un narcocampamento donde mantenían a un tigre de bengala

Un tigre de bengala de aproximadamente dos años de edad fue localizado y rescatado por autoridades federales y estatales durante un operativo de seguridad en un campamento utilizado por un grupo delictivo en los límites de los municipios de Sombrerete y Fresnillo, Zacatecas.

El hallazgo ocurrió como parte de la Operación Rastrillo, estrategia desplegada por fuerzas de seguridad tras la jornada de violencia registrada el pasado 18 de julio en el estado, según se informó en un comunicado.

Durante una conferencia de prensa, autoridades estatales informaron que el felino fue encontrado dentro de una casa de seguridad y campamentos utilizados por integrantes de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, el ejemplar se encontraba en buenas condiciones físicas, alimentado e hidratado. Posteriormente fue asegurado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que lo trasladó a un zoológico para su resguardo y valoración médica.

Las autoridades señalaron que, por las características del inmueble y la infraestructura localizada en la zona, existe la hipótesis de que el sitio era utilizado por un líder criminal de alto nivel, aunque la investigación continúa para confirmar esa línea.

También indicaron que el animal era alimentado con pollo, descartando versiones difundidas en redes sociales sobre otro tipo de alimentación.

Como parte de la Operación Rastrillo, el Gobierno de Zacatecas reportó: 16 personas detenidas, seis civiles armados abatidos en enfrentamientos, tres personas secuestradas que fueron rescatadas, 15 casas de seguridad intervenidas, así como 12 campamentos y dos pistas clandestinas localizadas.

El rescate del tigre de bengala llamó la atención por tratarse de un ejemplar de fauna silvestre exótica encontrado en un contexto relacionado con actividades del crimen organizado.

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