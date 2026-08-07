Cancelado amistoso del FC Barcelona en Marruecos ante preocupación por crisis migratoria

El FC Barcelona decidió cancelar el amistoso de pretemporada que tenía previsto disputar el próximo 15 de agosto en Tánger, Marruecos, frente a un combinado local, debido al contexto de incertidumbre generado por la crisis migratoria en la frontera de Ceuta.

La entidad catalana anunció la decisión mediante un comunicado oficial difundido el jueves.

“FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto. Ante el contexto de incertidumbre actual, FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido”, señaló el club.

Official announcement ?



Club rules out possibility of a friendly in Tangier ??https://t.co/mrfpvYFMH8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2026

La suspensión se produce después de los incidentes registrados en Ceuta, donde el Gobierno español desplegó fuerzas armadas tras la llegada masiva de migrantes a la costa del norte de África.

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, expresó ante el Parlamento Europeo su “profundo pesar por una tragedia irreparable” y afirmó que alrededor de 78.000 migrantes marroquíes cruzaron la frontera en pocas horas.

Diferencias en las cifras y balance de la crisis

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos informó de al menos 14 fallecidos en el lado marroquí de la frontera y 236 heridos durante la avalancha migratoria de la semana pasada. Entre los lesionados, 136 presentaron heridas leves y 13 fueron trasladados a hospitales, mientras que 87 agentes de seguridad recibieron atención médica.

Las autoridades marroquíes indicaron además que unas 100 personas fueron detenidas en la zona de Ceuta, incluidos 11 menores, y que 69 permanecen en prisión preventiva.

En Beni Ensar, junto a Melilla, otras 23 personas fueron puestas a disposición judicial.

Las cifras de víctimas mortales difieren notablemente entre ambos países. El organismo marroquí mantiene un balance de 14 fallecidos en su territorio, mientras que las autoridades de Ceuta han comunicado 82 muertos.

Según el CNDH, los disturbios registrados en la localidad de Castillejos provocaron daños en 61 vehículos particulares, 15 motocicletas y 14 vehículos de las fuerzas de seguridad.

Barcelona mantiene su agenda de preparación

La cancelación del viaje a Tánger no altera el resto del calendario inmediato del equipo dirigido por Hansi Flick. El Barcelona regresó el lunes a Cataluña después de completar una concentración de siete días en Birmingham.

Su siguiente destino será la ciudad italiana de Udine, donde participará en un triangular amistoso frente al Udinese y el Nottingham Forest.

Posteriormente disputará el Trofeo Joan Gamper el 19 de agosto ante Al Ahly, campeón histórico de Egipto, antes de iniciar la defensa del título de LaLiga con una visita al Elche cuatro días más tarde.

La entidad azulgrana optó por mantener el resto de su preparación deportiva y evitar el desplazamiento a Marruecos mientras persista el escenario de incertidumbre vinculado a la situación fronteriza.

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