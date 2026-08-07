Pega la presión en el Rebaño Sagrado: Milito truena contra críticos y extécnicos y jugadores de Chivas

Gabriel Milito lo tiene claro: en el redil el tiempo corre a contrarreloj. Tras 15 meses en el banquillo de Chivas, la sequía de títulos empieza a pasar factura y la exigencia en Guadalajara ya alcanzó su punto más álgido.

Ante los constantes cuestionamientos de la prensa, exfutbolistas y técnicos, el estratega argentino rompió el silencio este viernes en una comparecencia donde dejó de lado la diplomacia para defender con uñas y dientes su proyecto.

¡Siempre por sus jugadores! ??



Milito se mostró molesto por las críticas que llueven a Chivas por el complicado arranque de torneo que han tenido



Pide paciencia y asegura que siempre defenderá a sus futbolistas pic.twitter.com/sTVAgKMlCl — MedioTiempo (@mediotiempo) August 7, 2026

“Yo respeto la opinión de todo mundo y está bien. Nosotros nos enfocamos en lo interno. Lo que no me gusta es cuando se critica al equipo… Voy a defender siempre a mis jugadores cuando son criticados de manera injusta”, sentenció de arranque el timonel del Rebaño Sagrado, asumiendo la responsabilidad absoluta del bache futbolístico.

Para el sudamericano, el entorno del Guadalajara magnifica cada tropiezo por mero interés comercial: “Sé muy bien cómo funciona el futbol y Chivas siempre será noticia. Si ganamos, nos pondrán muy bien, y si no, hablaremos de que no consiguen los puntos.

Entiendo que necesitan hablar así porque así funcionan los medios, pero la realidad es otra; el futbol lo veo como un deporte, no como un negocio. Yo analizo el rendimiento: no es lo mismo empatar siendo superado, que empatar siendo superior.

Para los analistas, si Chivas empata dos seguidos, es la gran noticia, pero yo no lo veo de esa manera”, apuntó de forma tajante.

"El análisis de un DT es diferente al de un periodista, que muchas veces tienen más intereses de negocio que de deporte"



A Gabriel Milito 'se le resbalan' las críticas que realizan en los medios ? pic.twitter.com/j70M6PgIdc — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2026

Dardo directo a las ‘mesas de análisis’

El malestar de Milito escaló al tocar el tema de los exmiembros del gremio que hoy ocupan micrófonos en los medios de comunicación, tildándolos de incongruentes.

“El análisis de un entrenador es muy diferente al de un periodista, porque tenemos intereses profesionales y deportivos… la opinión del periodista muchas veces tiene intereses de negocio”, disparó el técnico, guardándose el remate más severo para sus colegas de profesión:

“Pocas veces coincido con las opiniones de exentrenadores que van a los programas, esos que se molestaban cuando los criticaban y ahora les gusta criticar. Mucho peor los exjugadores, que cuando estaban en un vestuario les dolía la crítica y hoy juzgan a sus compañeros. Eso me duele más todavía”.

Calma de cara a la Leagues Cup

La realidad numérica tiene al Guadalajara bajo la lupa: un arranque titubeante en el Apertura 2026 con apenas cuatro unidades de nueve posibles, sumado a un debut amargo en la Leagues Cup tras igualar con LAFC y morder el polvo en la tanda de penales. Pese al panorama, el ‘Mariscal’ prefiere ver el vaso medio lleno.

“Estamos jugando, para mi gusto, muy bien. Siendo superiores a los rivales. Es verdad que generamos mucho y concretamos poco, pero me preocupa más jugar mal que la falta de contundencia. Es más fácil recuperar el gol que el nivel de un equipo que viene a la baja”, desglosó el argentino.

"No empecemos con las preguntas tendenciosas"



"El problema no es la gente, el problema son ustedes"



Milito responde a reportero, pic.twitter.com/BSQ06gPqmJ — Futbol Picante (@futpicante) August 1, 2026

Finalmente, el timonel rojiblanco lanzó un llamado a la paciencia de cara al duelo definitivo ante el FC Dallas, encuentro para el cual confirmó además la sensible baja del defensor José Castillo.

“Mañana tenemos la obligación de ganar por el formato del torneo. Iremos con esa mentalidad. El equipo mantiene la línea y se entrega al máximo. Entendemos que todos quieren campeonatos, pero calma. Lo que me interesa es que no nos guardemos nada”, concluyó de cara a la aduana norteamericana.

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