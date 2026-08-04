Milito no es como Gago y el DT de Chivas aclara los rumores sobre el interés de River Plate

A la afición de Chivas se le congeló la sangre por un momento. El fantasma de Fernando Gago volvió a rondar Verde Valle cuando desde Argentina empezó a correr el rumor de que River Plate quería llevarse a Gabriel Milito.

Todos recordamos el berrinche de octubre de 2024, cuando Gago dejó tirado al Rebaño Sagrado tras apenas nueve meses y medio para correr a los brazos de Boca Juniors. La historia parecía repetirse, pero esta vez, el desenlace fue muy diferente.

?? MILITO NO SE DISTRAE CON LOS RUMORES



Ante las versiones que lo colocan como candidato para dirigir a River Plate, Gabriel Milito fue contundente: su único enfoque está en Chivas. ? pic.twitter.com/T6p2reEvHN — Claro Sports (@ClaroSports) August 4, 2026



Una oferta del “Millonario” le mueve el piso a cualquiera, y más a un Milito que se ha ganado el respeto de la Liga MX tras meter a Chivas a dos liguillas consecutivas (aunque en ambas el Cruz Azul terminara siendo el verdugo). Sin embargo, a diferencia de su compatriota, el actual pastor del Guadalajara no se anduvo con rodeos ni con verdades a medias. Cortó el chisme de tajo y dejó claro que él sí tiene palabra.



“Respecto a la última pregunta, no tengo nada para decir, creo que ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas. Estoy enfocado solo en Chivas… “Ese es mi único objetivo”, soltó Milito, apagando el incendio mediático que ya daba por hecha su llegada al cuadro de las “Gallinas”.

Bien ahí por Milito. El argentino prefirió el respeto a los códigos del fútbol antes que salir por la puerta de atrás. Él sí busca salir por la puerta grande.







Un torneo de matar o morir en la Leagues Cup



Ya con el humo disipado, Milito se enfocó en el balón. El inicio de este torneo (con sabor a revancha en la Leagues Cup) no da margen de error. El estratega sabe perfectamente que el formato es traicionero y que la experiencia del año pasado dejó heridas que sanar.



“Este torneo es bastante particular porque no te perdona el error, no te perdona tener un mal resultado, te exige ganar… debes ganar los tres partidos”, apuntó el DT.



El panorama no es un flan. A Chivas le tocó bailar con la más fea en un grupo de alto voltaje, donde destaca el Seattle Sounders, el último campeón del certamen. “Sabemos que es muy difícil por los rivales… pero el compromiso y la entrega absoluta estarán”, prometió el timonel rojiblanco, quien prefiere vender sudor antes que falsas ilusiones.



??? CLARO Y CONTUNDENTE, CUMPLIRÁ SU PROCESO EN CHIVAS



MILITO volvió a dejar claro ante RUMORES Y POSIBLE INTERÉS DE River Plate. Que su compromiso es con Chivas.



En Argentina colocan el nombre de a Milito como uno de los principales candidatos a dirigir. pic.twitter.com/SVX8TvZun0 — Erick López ? (@_ericklo) August 4, 2026

Espaldarazo total a la “Hormiga” González: “La ansiedad no juega”



Donde Milito tampoco hace tormentas en un vaso de agua es en la sequía goleadora de Armando ‘Hormiga’ González. El canterano regresó desinflado tras un Mundial 2026 donde prácticamente fue un fantasma (apenas sumó 10 minutos en la participación de México) y la pólvora se le mojó en la Liga, especialmente en el reciente duelo contra Juárez.



Para Milito, esto es solo un bache y no piensa soltarle la mano a su joya:



“Hablé con Armando en su regreso posmundial y después del partido contra Juárez… Él sabe la confianza que todos tenemos depositada en él. Esta racha no nos hará cambiar de opinión. Sigue siendo el mismo futbolista que nos dio 24 goles en una temporada”.

Ya lo dijo Milito? “jamás escucharé a otro club mientras esté en Chivas”



pic.twitter.com/QkvBA4mQwa — Adal Franco ?? (@AdalFrancoR) August 4, 2026



Lejos de castigarlo, el técnico argentino aseguró que cuando un jugador la pasa mal, es cuando él más se compromete a recuperarlo. El plan con la ‘Hormiga’ es paciencia pura y cero presiones en el área:



“Los grandes delanteros del mundo tienen momentos en que el gol se hace esquivo… El desafío es que vuelva a encontrarse con el gol, que lo hará, no hay duda. Ojalá mañana; si no, el siguiente partido. Pero todo se consigue desde la calma. La ansiedad no es una buena consejera”.

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