San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este viernes 7 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este viernes 7 de agosto. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1015.3 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 06:57 h y el atardecer será a las 20:22 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 77 y los 97 grados Fahrenheit (25 y 36ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

A lo largo del verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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