EE.UU. reanuda inspecciones de aguacate en Michoacán tras incrementarse la seguridad en la región

Estados Unidos reanudará parcialmente a partir de este sábado las actividades oficiales y las inspecciones agrícolas en algunas de las principales zonas productoras de aguacate de Michoacán, luego de que una alerta de seguridad provocara la suspensión temporal de las labores de sus funcionarios y frenara los embarques del fruto hacia ese país.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que las operaciones regresarán de manera gradual a Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro, después de evaluar los compromisos asumidos por el Gobierno de México y las medidas de seguridad desplegadas en la entidad.

La suspensión había comenzado durante la semana, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una amenaza contra intereses de Estados Unidos.

El Gobierno de los Estados Unidos reanuda parcialmente sus actividades en Michoacán como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con Méxicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/rJcdLbuaQ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

La medida afectó a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cuya labor es necesaria para verificar que los productos cumplan con los requisitos fitosanitarios antes de su exportación.

Más de 1,500 elementos de seguridad blindan la región

La reanudación parcial ocurre después de que el Gobierno de México anunció el despliegue de 1,557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en zonas aguacateras de Michoacán.

Los efectivos participarán en tareas de vigilancia, revisión de centros de empaque y protección de las vías de comunicación y puntos donde se realizan inspecciones sanitarias, como parte de las acciones para garantizar la seguridad del personal estadounidense y de los productores.

Johnson agradeció la cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que las autoridades estadounidenses continuarán evaluando las condiciones de seguridad para ajustar sus operaciones.

La decisión, sin embargo, no representa todavía una reapertura total. El proceso será gradual y Estados Unidos mantiene la evaluación de las condiciones en Michoacán antes de normalizar completamente sus actividades.

La reactivación de las inspecciones abre la puerta para que los embarques de aguacate michoacano vuelvan a avanzar hacia Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas del fruto.

De acuerdo con datos citados por el diario El Financiero, México exportó 501,824 toneladas de aguacate durante el primer cuatrimestre de 2026, mientras que el país comercializa más de un millón de toneladas del producto en los mercados internacionales cada año.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) había señalado que se alcanzó un acuerdo con autoridades estadounidenses para liberar más de mil toneladas de aguacate destinadas a la exportación, luego de la interrupción temporal de las inspecciones.

La pausa generó preocupación en una industria fundamental para Michoacán, estado que concentra una parte importante de la producción nacional y cuya cadena productiva depende en buena medida del mercado estadounidense.

EE.UU. mantiene alerta de viaje

Aunque las inspecciones agrícolas regresan parcialmente, Estados Unidos mantiene su alerta de viaje para Michoacán, debido a los riesgos relacionados con la violencia y la presencia de organizaciones criminales en distintas zonas del estado.

El anuncio evidencia que la reapertura de las actividades agrícolas no implica que las autoridades estadounidenses consideren superada la situación de seguridad. Por el contrario, Washington continuará monitoreando las condiciones en el terreno antes de avanzar hacia una normalización completa.

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