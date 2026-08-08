El tiempo de hoy en Los Ángeles para este sábado 8 de agosto

Los Ángeles se prepara para un día y una noche con nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:09 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:47 h. En total tendremos 14 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 90 grados Fahrenheit (21 y 32ºC).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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