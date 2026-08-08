Irán le exige a EE.UU. cumplir con una lista de demandas para sólo así reabrir el estrecho de Ormuz

Las negociaciones entre diplomáticos estadounidenses e iranís encaminadas para lograr un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz y se encamine hacia el final de la guerra entre ambas naciones dieron un inesperado giro, pues desde Teherán se dio a conocer una lista de demandas dirigidas a Washington para cumplirlas o de otra manera todo se quedará como está.

Al asumir que después de seis meses, la ofensiva estadounidense no ha logrado vencer tan fácilmente como esperaba a la República Islámica, los iraníes se han empoderado a sabiendas de que su rival se está quedando sin misiles, lo cual lo hace lucir vulnerable no únicamente frente a ellos sino ante adversarios de mayor calibre como Rusia y China.

Quizá de ahí deriva el anuncio dado a conocer por Mohammad Bagher Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a través del cuál condiciona al gobierno estadounidense a cumplir con tres puntos presuntamente innegociables: poner fin a su bloqueo naval en esa vía marítima clave, levantar las sanciones contra Irán y pagar las reparaciones de guerra.

Desde hace medio año, el estrecho de Ormuz es vigilado por tropas iranís y prácticamente permanece cerrado a la navegación de busques transportando de crudo, fertilizantes y materias primas. (Crédito: Meysam Mirzadeh / AP)

De manera adicional se exige que el ejército estadounidense se retire de cualquier zona que le pertenezca a Irán y cese sus ataques en contra de sus aliados.

Y para ponerle las cosas más en claro a Washington, en un comunicado traducido y difundido por los medios estatales se enfatiza que no existe ni habrá ningún tipo de rendición proveniente de Irán.

“El Consejo Supremo de Seguridad Nacional jamás se rendirá, ni en la guerra ni en las negociaciones”, escribió Zolghadr.

Previo al anuncio iraní sobre su nuevo posicionamiento en el conflicto bélico sostenido con Estados Unidos, el vicepresidente James David Vance concedió una entrevista a la cadena de televisión Fox News donde se mostró optimista en alcanzar pronto un acuerdo encaminado a ponerle fin a la guerra.

“La cuestión es si son capaces, si su sistema es capaz de brindarnos lo necesario para que seamos felices, para que sintamos que hemos obtenido lo que necesitábamos de este encuentro en particular. Eso aún está por verse, pero creo que hemos avanzado en los últimos días”, mencionó.

Sigue leyendo:

• Trump admite escasez de algunas armas, pero asegura que EE.UU. tiene suficiente arsenal para la guerra con Irán

• Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Trump

• Informe revela que Estados Unidos se está quedando sin misiles debido a la guerra en Irán

• El ejército de EE.UU. probó en altamar su nuevo sistema de guerra llamado “Martillo de los Dioses”