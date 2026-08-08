San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este sábado 8 de agosto

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este sábado 8 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1018.3 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 06:58 h y el atardecer será a las 20:21 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 99 grados Fahrenheit (26 y 37ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

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