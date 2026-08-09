EE.UU. presiona a su industria de defensa por más armamento

El Pentágono está presionando a la industria de defensa de Estados Unidos para que acelere la producción de armas con el fin de reponer sus mermadas reservas de municiones, incluidas aquellas agotadas durante el conflicto en curso con Irán, reveló la prensa estadounidense.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró el sábado que el departamento se centra activamente en aumentar la adquisición de municiones para proporcionar “las armas que nuestros combatientes necesitan al ritmo que exige la amenaza”.

Confirmó que, durante la última semana, el departamento ha realizado esfuerzos para agilizar considerablemente el proceso, aunque insistió en que esto forma parte de una iniciativa de modernización más amplia iniciada antes de que comenzara el conflicto hace cinco meses.

El subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, escribió el miércoles a los líderes del sector dándoles un plazo máximo de 21 días para presentar planes destinados a “lograr calendarios de entrega mucho más rápidos y agresivos, y/o aumentar la producción de capacidades críticas”, según un memorando obtenido por el diario The Washington Post.

Indica además que también pidió a los líderes de la industria de defensa que “propongan inversiones de capital específicas y ampliaciones de instalaciones… para respaldar el compromiso del Departamento con pedidos sostenidos de mayor volumen”.

Feinberg pide acelerar capacidad de producción

“Los ciclos de desarrollo que duran años no son aceptables. Debemos acelerar drásticamente nuestros cronogramas y ampliar nuestra capacidad de producción ahora mismo”, advirtió Feinberg.

El memorando surge en momentos en que se ha conocido la escasez de armamentos en Oriente Medio, lo que habría provocadoun desencuentro entre el presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump ha reconocido que EE.UU registra escasez de algunos tipos de armamento, aunque defendió que cuenta con suficiente munición para mantener la guerra con Irán.

De acuerdo con Feinberg, varios programas de armamento son críticos y están bajo consideración para su aceleración o aumento de adquisiciones durante la revisión presupuestaria del año fiscal 2028.

Entre estos, el programa de defensa antimisiles “Interceptor de Próxima Generación”, el “Sistema Nacional Avanzado de Misiles Superficie-Aire”, un sistema móvil de radar de defensa aérea, un sistema avanzado de entrenamiento de pilotos y un sistema espacial para el seguimiento de misiles.

El memorándum “es real”

“Colaborar directamente con los líderes de la industria para acelerar la producción no es algo nuevo. Ha sido la clara intención del Presidente y de este Secretario desde el principio”, indicó al diario el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

Indicó además que el memorándum de Feinberg “es real” y que “servirá de base para el presupuesto del año fiscal 2028 que se presentará al Congreso para su financiación y es totalmente coherente con nuestro impulso constante para reconstruir la base industrial de defensa”, de acuerdo con The Washington Post.