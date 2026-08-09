Hamás dice que mantiene su “firme compromiso” con el plan de 15 puntos de Trump

El grupo islamista palestino Hamás aseguró su “firme compromiso” con el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza, tras el rechazo al documento anunciado hoy por Israel.

“La prioridad en esta etapa debe ser garantizar la plena implementación del acuerdo en todas sus fases y requisitos, lo que conducirá a un alto el fuego completo, el fin de los ataques contra nuestro pueblo, la finalización de la retirada (de Israel) o la apertura de los cruces fronterizos”, afirmó Hamás (considerado una organización terrorista tanto por Estados Unidos como por otros países) en un comunicado en el que aseguró estar decidido a implementar el acuerdo “de forma responsable”.

Asimismo, el grupo islamista palestino añadió que la siguiente fase del plan de Trump para la Franja también debe contemplar “la entrada de ayuda humanitaria y suministros, el inicio del proceso de reconstrucción y la capacitación del Comité Nacional (para la administración de Gaza) de cara al cumplimiento de sus funciones”.

Rechazo israelí

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció hoy que rechaza el documento de los 15 puntos y sentenció que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme. Netanyahu, que ya había definido su postura hace unos días, apostilló que sus aliados estadounidenses tienen algunas “ideas inaceptables” para Israel a las que saben “oponerse”, y dijo estar dialogando con ellos.

“Esperamos que los mediadores y el garante estadounidense presionen a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”, dijo Basem Naim, miembro del buró político de Hamás a la AFP.

Apoyo de Turquía y Egipto

Hamás no aludió al proceso de desarme en su comunicado de hoy -aunque hace poco más de una semana dijo estar comprometido a entregar las armas si Israel abandonaba el enclave palestino- y llamó a los mediadores (Egipto, Turquía y Qatar) y a la Junta de Paz a “garantizar el compromiso” de Israel con lo acordado y “prevenir cualquier violación” de lo suscrito.

Turquía y Egipto, los dos principales mediadores de la guerra en la Franja de Gaza junto a Estados Unidos y Qatar, insistieron de hecho hoy en implementar el plan de paz. El llamamiento fue emitido durante una conversación telefónica entre el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, y su homólogo turco, Hakan Fidan, en la que insistieron en “la necesidad de implementar el plan de paz” de Trump “en sus fases uno y dos”, que incluyen “la retirada israelí de Gaza”, algo a lo que Tel Aviv se opone.